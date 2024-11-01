edición general
Extinguido tras dos meses el incendio de Llamas de Cabrera que quemó Las Médulas y arrasó 1.500 kilómetros de perímetro

El incendio forestal que se originó el pasado 8 agosto en Llamas de Cabrera, que se unió al llamado de Yeres, y afectó al conjunto paisajístico y protegido de Las Médulas en El Bierzo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ha quedado extinguido a última hora de tarde de este sábado, casi dos meses después. En total, en su completa extinción se han sumado un total de 58 jornadas de lucha contra el fuego para ponerle fin de manera definitiva y el recuento final de sus cifras son de triste récord. Según los datos oficiales de la Co

Ulashikali #6 Ulashikali
#3 Imagínate si toda esa energía y odio lo dirigieras a los responsables reales, y no a quien los responsables reales te dicen que lo dirijas.
Imag0 #1 Imag0
Me peta la cabeza que el incendio realmente se ha declarado extinto HOY, 58 días después...
#2 Hollywoodlandia
#1 como un cohete
#3 Katos
#1 es que con todo esto de Gaza no tenemos tiempo para cuestiones internas como la época de incendios más preocupante.

¡¡Si quieren ayuda qué la pidan!!

Estoy hasta los huevos de la pantomima de gobierno español que tenemos. Los españoles somos el último moco de este país incluso se más allá de nuestras fronteras.

Las manifestaciones deberían de ser por derrocar a este gobierno, ya que no podemos contener más las mejoras existentes, educación como nunca, sanidad inmejorable, por no hablar de los transportes.

Gracias P. SÁNCHEZ y cia...
Imag0 #4 Imag0
#3 Lo de las competencias de los gobiernos autonómicos ya tal... para otro día.
thror #7 thror
#3 Por lo que sea, de Mañueco no dices nada, fanboy.
#8 Einwanderer
#3 Menos mal que te tenemos a ti resolviendo problemas, comunicando conocimientos; siempre ejerciendo la inteligencia al límite de lo humano.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#3 Eso echa las culpas al gobierno de España y un capote a los que tienen la competencia ellos los de la Comunidad Autónoma, mejor soltar contra unos y callar sobre lo que no hacen los otros que son los culpables
Sacronte #5 Sacronte
#1 A ver, los incendios tardan en extinguirse al 100% bastante tiempo sobre todo si son de gran extensión porque hay que cerciorarse si hay rebrotes de fuego por las raices de los arboles y tal. El incendio no acaba solo cuando se apagan las llamas.

En el de Sierra Bermeja de 2021 se declaró extinto un mes despues de comenzar aunque el fuego en si durara 6 días. Habia retenes por la sierra controlando que el fuego no arrancara de nuevo por algun sitio.
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#5 mas en sitios como ese de difícil absceso y control como ese.
