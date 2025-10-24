edición general
7 meneos
6 clics
Exteriores bloquea los visados a familiares de españoles con origen saharaui

Exteriores bloquea los visados a familiares de españoles con origen saharaui

Los consulados están denegando visados a hijos de españoles de origen pese a contar con resoluciones favorables de Extranjería

| etiquetas: saharauis , psoe
5 2 0 K 70 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 70 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
“Resulta incongruente que una administración dicte una resolución favorable y otra la deje sin efecto”, denuncia en conversación con este diario la abogada Fátima El Galia, que representa a varias familias afectadas. “Tenemos dos denegaciones recientes del Consulado de Argel pese a que las delegaciones de Gobierno ya habían concedido la residencia. Todas están recurridas, pero el bloqueo es evidente”.
0 K 13
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
y por cierto como va el tema de las nacionalizaciones de los sefardies?
0 K 7
Expat_Guinea_Ecuatorial #3 Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 Los antepasados de aquellos fueron echados, los de estos, echaron. Sutil diferencia, aunque yo no le hubiera dado la nacionalidad a los primeros por algo que paso hace 5 siglos
0 K 10

menéame