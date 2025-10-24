·
7
meneos
6
clics
Exteriores bloquea los visados a familiares de españoles con origen saharaui
Los consulados están denegando visados a hijos de españoles de origen
pese a contar con resoluciones favorables de Extranjería
|
etiquetas
:
saharauis
,
psoe
5
2
0
K
70
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
70
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
YSiguesLeyendo
"Resulta incongruente que una administración dicte una resolución favorable y otra la deje sin efecto", denuncia en conversación con este diario la abogada Fátima El Galia, que representa a varias familias afectadas. "Tenemos dos denegaciones recientes del Consulado de Argel pese a que las delegaciones de Gobierno ya habían concedido la residencia. Todas están recurridas, pero el bloqueo es evidente".
0
K
13
#2
CharlesBrowson
y por cierto como va el tema de las nacionalizaciones de los sefardies?
0
K
7
#3
Expat_Guinea_Ecuatorial
#2
Los antepasados de aquellos fueron echados, los de estos, echaron. Sutil diferencia, aunque yo no le hubiera dado la nacionalidad a los primeros por algo que paso hace 5 siglos
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
