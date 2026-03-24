El exprofesor del IES Zizur niega en el juicio que capturara imágenes de alumnas y las desnudara con IA

El exdocente del IES Zizur BHI que ha sido juzgado este martes en la Audiencia y que se enfrenta a 180 años de cárcel por grabar en baños y probadores a mujeres, filmar incluso a vecinas y acceder de manera ilícita a los perfiles de redes sociales de una treintena de alumnas para capturar sus fotografías e incluso modificarlas con IA reconoció la mayor parte de los delitos que se le imputan. El docente ha afirmado en el juicio que sufría "un impulso incontrolable" por descargarse fotos de manera masiva "que luego borraba".