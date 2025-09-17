edición general
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro padece cáncer de piel en fase inicial

El expresidente había sido ingresado el martes por vómitos, mareos e hipotensión. El Tribunal Supremo ha condenado a Bolsonaro a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

10 comentarios
Comentarios destacados:      
Mangione #5 Mangione *
Ojalá se recupere y pueda tener mucha y buena salud para disfrutar de su tiempo en la cárcel.

Pero me da que se va a marcar un Zaplana. Al tiempo.
LoboAsustado #8 LoboAsustado
#5 Eso iba a decir , igual le ha mordido Zaplana y le ha contagiado de enfermedad terminal cuántica que es de muerte inminente y te deja hacer vida normal durante lustros al mismo tiempo.
emmett_brown #1 emmett_brown *
TODOS padecemos cáncer de piel en fase inicial, no me jodas.

Para dar golpes de estado no tenía mareos.
sotillo #9 sotillo
#1 Otro que ha pagado a Zaplana asociados
ayatolah #6 ayatolah
Pues hasta le va a venir bien aquello de tener que estar una temporada a la sombra. Hasta va a tener que dar gracias.
XavierGEltroll #3 XavierGEltroll
na, eso del cambio climático son chorradas de la agenda woke2015bolivarianacatalana, a tomar el sol a tuttiplén.
#7 Beltza01
Zaplana lo llaman.
CalifaRojo #2 CalifaRojo
Con su histórico de atleta, pasará esa "gripezinha" rápido.

www.youtube.com/watch?v=rcxB7DsEAFQ
Amperobonus #4 Amperobonus
Que se recupere para chupar trena :troll:
#10 sliana
Bueeeeno, no tenemos nada más que hacer, podemos esperar.
