El expresidente afgano afirma que no reconoce al actual Gobierno de Afganistán

El expresidente de Afganistán Hamid Karzai afirmó hoy que no reconoce al actual Gobierno de su país, presidido por Ashraf Gani, después de que éste no se opusiese al lanzamiento de "la madre de todas las bombas" por parte de Estados Unidos en territorio afgano."No reconozco por más tiempo al Gobierno de unidad nacional como el Gobierno oficial ni como la Administración que me representa", aseguró en una rueda de prensa celebrada en Kabul. Aseguró que a partir de ahora trabajará para expulsar a EEUU de Afganistán.