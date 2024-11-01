La exposición a la luz natural mejora la salud metabólica (inglés)

Para investigar el papel específico de la luz natural en el metabolismo humano, particularmente en el control glucémico, investigadores de la Universidad de Ginebra (UNIGE), los Hospitales Universitarios de Ginebra (HUG), la Universidad de Maastricht y el Centro Alemán de Diabetes (DDZ) realizaron un estudio controlado con trece voluntarios con diabetes tipo 2. Cuando se expusieron a la luz natural, los participantes mostraron niveles de glucosa en sangre más estables y una mejora general en su perfil metabólico. Estos resultados, publicados...