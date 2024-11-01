El exportavoz de Podemos Pablo Echenique dice que Tezanos ha convertido el CIS en "papel higiénico"

Pablo Echenique considera que el barómetro de abril del CIS que dispara al PSOE demuestra que el presidente del organismo, el socialista José Félix Tezanos, ha convertido el CIS en "papel higiénico". En concreto, el CIS de abril otorga al PSOE cinco puntos más que el mes anterior registrando su mejor dato de los últimos seis meses, mientras que el Sumar marca su peor dato de la legislatura y también retrocede Podemos. Para Echenique Tezanos "convierte el CIS en lo que podríamos denominar científicamente 'papel higiénico'".
