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Exportaciones de armas a Israel: la fiscalía antiterrorista francesa se hace cargo del caso [Fra]

Exportaciones de armas a Israel: la fiscalía antiterrorista francesa se hace cargo del caso [Fra]

La Unión Judía Francesa por la Paz (UJFP) presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) por complicidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El objetivo es esclarecer las exportaciones militares francesas a Israel, en particular a través del aeropuerto Charles de Gaulle de Roissy. Contrariamente a lo que afirma el gobierno francés, las exportaciones de armas nunca han cesado, a pesar de las políticas genocidas del gobierno israelí.

| etiquetas: francia , israel , crimenes de guerra , ujfp , exportaciones de armas
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7 comentarios
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makinavaja #1 makinavaja
Las exportaciones de armas a Israel ni han cesado en Francia, ni en España, ni en ningún país europeo... el negocio es el negocio.... :-D :-D :-D
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Asimismov #2 Asimismov *
#1 nos beneficiamos a título lucrativo vendiendo armas caras y comprando munición barata. Somos cómplices, encubridores y colaboradores necesarios en las masacres en Palestina, Líbano, Síria, Iraq e Irán.
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elgranpilaf #4 elgranpilaf
#2 Nos? Tú te beneficias de algo? Los que se benefician son los cuatro de siempre
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ipanies #5 ipanies *
#4 Con los impuestos que pagan las empresas de armas el Estado ha estado pagando comisiones a hijos de puta que nos conseguían mascarillas de mierda que tú comprabas por solo 8 eurazos durante la pandemia!!! No digas que no te has beneficiado...
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elgranpilaf #6 elgranpilaf
#5 Visto así sí
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Asimismov #7 Asimismov
#4 pues claro que nos beneficia, desde los dátiles de Mencabrona, las patatas, y unos aranceles que no llegan al 10% frente a productos de Brasil, India o China que no bajan de 15 y por eso las todas las grandes distribuidoras tienen capital israelí y operan con bancos sionistas.
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woody_alien #3 woody_alien
La Unión Judía Francesa por la Paz son antisemitas y están a sueldo de Putin, Hezbollah, Hamás, los ayatolás y el Ejército Simbionés de Liberación.  media
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menéame