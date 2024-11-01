Exportaciones de armas a Israel: la fiscalía antiterrorista francesa se hace cargo del caso [Fra]

La Unión Judía Francesa por la Paz (UJFP) presentó este lunes una denuncia ante la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) por complicidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El objetivo es esclarecer las exportaciones militares francesas a Israel, en particular a través del aeropuerto Charles de Gaulle de Roissy. Contrariamente a lo que afirma el gobierno francés, las exportaciones de armas nunca han cesado, a pesar de las políticas genocidas del gobierno israelí.