La explosión del megavolcán que provocó un 'meteotsunami' en Mallorca estando a 18.000 km de distancia limpió la atmósfera de metano

El 15 de enero de 2022, tras varios días mostrando señales de advertencia, el volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai entró en erupción, generando una de las mayores explosiones volcánicas de las que hay constancia. Liberó hasta 18 megatones de energía, cifra equivalente a unas 100 veces la producida por la bomba que EEUU lanzó en Hiroshima. Para ilustrar lo que supone esa cifra, basta con decir que el evento generó un meteotsunami o rissaga en la isla de Mallorca, que se ubica a 18.000 kilómetros de distancia.