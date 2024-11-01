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La explosión del megavolcán que provocó un 'meteotsunami' en Mallorca estando a 18.000 km de distancia limpió la atmósfera de metano

El 15 de enero de 2022, tras varios días mostrando señales de advertencia, el volcán submarino Hunga Tonga-Hunga Ha'apai entró en erupción, generando una de las mayores explosiones volcánicas de las que hay constancia. Liberó hasta 18 megatones de energía, cifra equivalente a unas 100 veces la producida por la bomba que EEUU lanzó en Hiroshima. Para ilustrar lo que supone esa cifra, basta con decir que el evento generó un meteotsunami o rissaga en la isla de Mallorca, que se ubica a 18.000 kilómetros de distancia.

| etiquetas: volcán , mallorca , lava , metano , atmósfera , tsunami , rissaga , hiroshima , erupci
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3 comentarios
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti
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La erupción del volcán en Tonga generó ondas atmosféricas que dieron 6 veces la vuelta al mundo: www.meneame.net/story/erupcion-volcan-tonga-genero-ondas-atmosfericas- (noticia de julio del 2022)
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Amperobonus #2 Amperobonus
Bah, menuda mierdaca. No arrasó Mallorca ni nada por el estilo

2/10 le pongo ¬¬
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josde #3 josde
No hay mal que por bien no venga, por lo menos limpio.
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menéame