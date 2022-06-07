La explosión de una fábrica al sur de Moscú deja una veintena de muertos y más de 100 heridos

Una explosión en un taller que fabricaba armas y munición en la región rusa de Riazán, al sureste de Moscú, ha dejado 20 muertos y 134 heridos. El suceso, ocurrido el pasado viernes y que dejó una primera cifra de cinco víctimas mortales, habría sido provocado por un incendio en un taller de la fábrica, según ha declarado el gobernador de la región de Riazán, Pavel Malkov.
En Europa al menos las cosas se hacen mejor. Iremos hacia abajo según algunos pero estas cosas no nos pasan.
diselo a ciertos puentes españoles que te da la risa floja.
DEP por los currelas muertos.