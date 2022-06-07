edición general
La explosión de una fábrica al sur de Moscú deja una veintena de muertos y más de 100 heridos

Una explosión en un taller que fabricaba armas y munición en la región rusa de Riazán, al sureste de Moscú, ha dejado 20 muertos y 134 heridos. El suceso, ocurrido el pasado viernes y que dejó una primera cifra de cinco víctimas mortales, habría sido provocado por un incendio en un taller de la fábrica, según ha declarado el gobernador de la región de Riazán, Pavel Malkov.

Pertinax #3 Pertinax
Rusia es cutrez. A todos los niveles.
5 K 59
Connect #6 Connect
#3 Estos países son cutrez en general. En Estados Unidos un solo barco tiró abajo todo el puente de Baltimore dejando a la gente casi aislada (tienen que dar un rodeo enorme ahora).

En Europa al menos las cosas se hacen mejor. Iremos hacia abajo según algunos pero estas cosas no nos pasan.
5 K 83
Aokromes #8 Aokromes
#6 > En Europa al menos las cosas se hacen mejor. Iremos hacia abajo según algunos pero estas cosas no nos pasan.

diselo a ciertos puentes españoles que te da la risa floja.

www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2022/06/07/desplome-puente-a-6-e

www.farodevigo.es/galicia/2022/06/27/puente-asturias-tuvo-derribado-di
0 K 11
#1 guillersk
Un cigarrillo mal apagado :troll:
2 K 28
antesdarle #7 antesdarle
#5 aún así suena a una combinación bastante peculiar. Pero totalmente en lo de DEP por los currelas muertos y heridos que ninguna culpa tienen.
1 K 19
antesdarle #2 antesdarle
“perteneciente al grupo petrolero ruso Transneft. Debido a los problemas económicos que enfrentaba en los últimos tiempos, la fábrica arrendó un taller a la compañía Guefest-M, que se dedica a la fabricación de explosivos.” Extraña combinación
1 K 15
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 problemas económicos en Rusia?
Vem…
2 K 26
Andreham #5 Andreham
#2 Hombre, no dice que la fabrica fuera de petroleo. Si lo era, entonces es que son anormales absolutamente.

DEP por los currelas muertos.
0 K 8

