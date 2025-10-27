Una explosión en una empresa de tratamiento de residuos sanitarios deja varios heridos graves

Esta mañana se ha producido una explosión en la planta de residuos médicos del Polígono Industrial ‘El Llano’ de Socuéllamos. Dos heridos graves tendrían quemaduras en el 80% de su cuerpo, mientras que el tercer trabajador sufre quemaduras en el 30% y fracturas abiertas. La plataforma Stop Biometano y stop planta de residuos médicos de Socuéllamos ha manifestado en varias ocasiones su rechazo a esta planta de tratamiento de residuos médicos, denunciando que se traen hasta aquí residuos infecciosos cuando no tendrían permitido el tratamiento ...
Siempre tienen que pasar desgracias para que se tomen medidas, y como siempre, será que no avisaron, pero para los concejales del PP y VOX de esta localidad poco les importó ...