Explorando el poco conocido Canton  

En este vídeo os ofrecemos el resumen de lo mejor de esta semana viajando por la provincia china de Cantón. Pero esta vez vamos más allá de las megaciudades como Guangzhou o Shenzhen, sobre las que hay muchos vídeos. Comenzamos por las costeras Shantou y Shanwei, repletas de tradición, para adentrarnos en el interior. Es posible que Dongguan no os suene pero fue conocida como la fábrica del mundo, mientras que Foshan tiene unos niveles de desarrollo a la altura o por encima de muchas capitales de provincia. Por último tenemos Qingyuan, ...