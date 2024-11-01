edición general
Explicar el franquismo

La República Federal Alemana se fundó sobre un consenso antinazi. La República Italiana lo hizo sobre un consenso antifascista. Los partidos que vertebraron las nuevas repúblicas no tenían orígenes nazis o fascistas. Recientes encuestas muestran que crece el apoyo a la dictadura entre los jóvenes. Un cuarto de los jóvenes encuestados declara que en algunas circunstancias una dictadura está justificada. Claro que, visto del revés, se deduce que tres cuartas partes de los jóvenes apoyan sin fisuras a la democracia.

#1 Ovidio
La República Federal Alemana se fundó sobre un consenso antinazi. La República Italiana lo hizo sobre un consenso antifascista

Esa fundción fue así porque nazis y fascistas perdieron la segunda guerra mundial
#2 Un_señor_de_Cuenca
#1 Y es bastante discutible. Los nazis que no eran tan de primera linea acabaron ocupando altos cargos en la RFA y en la OTAN. En el otro lado, muchos miembros de la Stasi en la RDA eran antiguos nazis.
