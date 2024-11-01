·
4
meneos
18
clics
Los expertos de Meteored: "Este otoño las lluvias catastróficas podrían volver a algún punto de la cuenca mediterránea"
Este miércoles los expertos de Meteored han explicado las opciones de que las lluvias torrenciales vuelvan a causar estragos en España.
etiquetas
cambio climático
españa
actualidad
5 comentarios
#2
Sacapuntas
*
Yo no usaría el condicional, usaría el futuro imperfecto o simple: "Este otoño las lluvias catastróficas volverán a algunos puntos de la cuenca mediterránea."
1
K
30
#3
Torrezzno
En algún punto, en algún momento, podrian. Curiosa eleccion de lenguaje hacen los expertos
1
K
27
#1
NPCMeneaMePersigue
10 meses después : 150.000 funcionarios de la Generalitat Valenciana siguen sin protocolos de alerta meteorológica
www.meneame.net/m/politica/ugt-denuncia-150-000-funcionarios-generalit
Parece que es más rentable reconstruir y repartir contratos inflados a Florentino Perez que prevenir al revés del refrán que dice "Mas vale prevenir que curar"
0
K
20
#5
nach_et
*
Es leer el titular ya y saber quién lo envía.
Todo meteored en meneame.
#meteoredeame
0
K
8
#4
Katos
En invierno llueve, el agua moja, y en diciembre hace más frío que en agosto en el hemisferio norte, claro.
Pues ya estaria.. Venga hasta otra.
0
K
7
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
