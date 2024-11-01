edición general
Los expertos de Meteored: "Este otoño las lluvias catastróficas podrían volver a algún punto de la cuenca mediterránea"  

Este miércoles los expertos de Meteored han explicado las opciones de que las lluvias torrenciales vuelvan a causar estragos en España.

#2 Sacapuntas *
Yo no usaría el condicional, usaría el futuro imperfecto o simple: "Este otoño las lluvias catastróficas volverán a algunos puntos de la cuenca mediterránea."
Torrezzno #3 Torrezzno
En algún punto, en algún momento, podrian. Curiosa eleccion de lenguaje hacen los expertos
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
10 meses después : 150.000 funcionarios de la Generalitat Valenciana siguen sin protocolos de alerta meteorológica

Parece que es más rentable reconstruir y repartir contratos inflados a Florentino Perez que prevenir al revés del refrán que dice "Mas vale prevenir que curar"
#5 nach_et *
Es leer el titular ya y saber quién lo envía.

Todo meteored en meneame. #meteoredeame
#4 Katos
En invierno llueve, el agua moja, y en diciembre hace más frío que en agosto en el hemisferio norte, claro.

Pues ya estaria.. Venga hasta otra.
