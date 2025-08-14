edición general
Los expertos en IA regresan de China atónitos: la red estadounidense es tan débil que la carrera podría haber terminado ya [ING]

En EE. UU., la creciente demanda de IA está chocando con una red eléctrica frágil, un cuello de botella extremo que, según Goldman Sachs, podría frenar gravemente el crecimiento de la industria. En China, continuó Ma, se considera un "problema resuelto".

Tertuliano_equidistante #2 Tertuliano_equidistante
Otros que han salido de sus fronteras para descubrir que el país que pensaban que era líder mundial en todo en realidad está hecho unos zorros, anticuado, abandonado.
Supongo que también se habrán subido en un tren chino.
16 K 187
gelatti #1 gelatti *
“Dondequiera que íbamos, la gente daba por sentada la disponibilidad de energía”, escribió Rui Ma en X tras regresar de una reciente visita a los centros de IA de China.

Para los investigadores estadounidenses de IA, eso es casi inimaginable. En EE. UU., la creciente demanda de IA está chocando con una red eléctrica frágil, un cuello de botella extremo que, según Goldman Sachs, podría frenar gravemente el crecimiento de la industria.

En China, continuó Ma, se considera un "problema…   » ver todo el comentario
6 K 99
Fumanchu #3 Fumanchu
Quien diría que una economía bien planificada funciona mejor que el libre mercadillo.
8 K 90
azathothruna #11 azathothruna
#3 Mi abuelo decia que si los sovieticos no se hubieran MALGASTADO todo en defensa, ni creado la cagada de chernobil, la URSS aun seguiria viva, con o sin gorbachov al volante.
0 K 14
manc0ntr0 #7 manc0ntr0
Carreteras, infraestructura ferroviaria, red eléctrica...el día menos pensado no pueden mover ni utilizar todo el arsenal que tienen
3 K 45
#9 tierramar *
#7 Para EEUU todo lo que no es invertir en guerras es comunismo. Como advirtió Einsehower el complejo armamentistico se ha hecho con el poder, y las consecuencias las paga el planeta
0 K 11
Verdaderofalso #12 Verdaderofalso
#7 #9 hay artículos y datos de como Musk puso trabas al tren en EEUU
0 K 20
riska #6 riska
Occidente en general está perdiendo la batalla de la modernidad.
Las élites extractivas provocan la decadencia y brecha social, no hay futuro para occidente con este modelo que solo beneficia a los más pudientes.
3 K 42
jm22381 #8 jm22381
El propio artículo da la solución para EEUU: Las redes eléctricas de las ciudades son tan débiles que algunas empresas simplemente construyen sus propias centrales eléctricas en lugar de depender de las redes existentes. . Las corporaciones tendrán su propia red eléctrica de alta calidad mientras los ciudadanos sufren los cortes de una red de baja calidad. Lo mismo de siempre en EEUU, ricos con vida de primer mundo con pobres viviendo en el tercer mundo dentro del mismo país.
1 K 33
#10 parladoiro *
#8 eso ya lo tienen: printablemapforyou.com/wp-content/uploads/2019/03/electric-grid-test-c en California es otro tanto.
Otra cosa es que prefieran hacer crafadas de instalarse donde aún no hay nada para que se lo regale el ayuntamiento o el estado que pagar donde pueden darle la potencia que quieran. Sencillamente el suelo donde se puede dar potencia hay que pagarlo, y las eléctricas más inmobiliarias son igual o más avariciosas que la empresas tecnológicas.
0 K 10
Gry #5 Gry
Salió hace poco por aquí una imagen de un centro de datos de Tesla con un montón de generadores diesel echando humo al lado para alimentarlo.
0 K 14
TheOracle #4 TheOracle
China es el futuro, y el patido comunista chino la unica esperanza para la humanidad.
1 K 9

