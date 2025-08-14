Los expertos en IA regresan de China atónitos: la red estadounidense es tan débil que la carrera podría haber terminado ya [ING]

En EE. UU., la creciente demanda de IA está chocando con una red eléctrica frágil, un cuello de botella extremo que, según Goldman Sachs, podría frenar gravemente el crecimiento de la industria. En China, continuó Ma, se considera un "problema resuelto".
| etiquetas: ia , energia , china , eeuu
Supongo que también se habrán subido en un tren chino.
Para los investigadores estadounidenses de IA, eso es casi inimaginable. En EE. UU., la creciente demanda de IA está chocando con una red eléctrica frágil, un cuello de botella extremo que, según Goldman Sachs, podría frenar gravemente el crecimiento de la industria.
En China, continuó Ma, se considera un "problema… » ver todo el comentario
Las élites extractivas provocan la decadencia y brecha social, no hay futuro para occidente con este modelo que solo beneficia a los más pudientes.
Otra cosa es que prefieran hacer crafadas de instalarse donde aún no hay nada para que se lo regale el ayuntamiento o el estado que pagar donde pueden darle la potencia que quieran. Sencillamente el suelo donde se puede dar potencia hay que pagarlo, y las eléctricas más inmobiliarias son igual o más avariciosas que la empresas tecnológicas.