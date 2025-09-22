edición general
Los expertos desmontan la relación del paracetamol con el autismo que plantea el Gobierno de Trump

El autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta a la forma en que una persona se comunica, interactúa socialmente y percibe el mundo. Se le considera un espectro porque sus características y la intensidad de sus síntomas varían mucho de una persona a otra. “Relacionar directamente el trastorno del espectro autista con el uso del paracetamol en el embarazo es una afirmación temeraria no basada en la evidencia científica.

JackNorte #4 JackNorte
Cuando tienes que sacar a expertos a desmentir bulos , el coste de un bulo tiende a cero el coste de un experto mas aun en USA es una pasta.
rogerius #2 rogerius *
¿Qué pasa? ¿El paracetamol lo fabrica China? :shit:
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Claro que despues cada cierto tiempo salen noticias como esta* en muchos ambitos de la medicina y en medicamentos muy usados:

*Más de un millón de personas en España toman cada día un tratamiento contra el infarto que no sirve para nada
www.meneame.net/story/mas-millon-personas-espana-toman-cada-dia-tratam

Y despues autores como Joan-Ramón Laporte y su libro
“Crónica de una sociedad intoxicada” (2024) tambien hablan de como falla el sistema.
www.google.com/search?q=cronica de una sociedad intoxicada#ebo=0  media
valandildeandunie #1 valandildeandunie
Pero qué coño hace este panfleto dándole protagonismo a este infraser?

Que con analfabetos no se discute, simplemente se les trata como a las cucarachas que son.
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#1 El País últimamente se ha vuelto muy Trumpista, ya no es lo que era.
DrEvil #3 DrEvil
Da la sensación de que este hombre hace un poco lo que el oscargután: cuando conviene meter ruido con cosas que nadie en su sano juicio defendería, para capotear algún tema de actualidad que no interesa que se discuta.
Todos los gobiernos tienen a alguien así. Cada uno tiene su utilidad en la narrativa, como en cualquier cuento.
#5 Leon_Bocanegra *
#3 Entiendo que el oscargutan es como llaman los de la derechusma a Óscar Puente. Y permíteme decirte que comparar a Puente con Trump por lo que dice cada uno es una soberana gilipollez.
DrEvil #6 DrEvil *
#5 Los presidentes nunca asumen ese rol por si mismos. Tienen parachoques: gente que que haga ruido y se desgaste. Al final se los premia y sustituye.

En este caso Trump no ha dicho eso directamente, sino Kennedy, ese portento de la medicina que han puesto al frente del tema.

Las estructuras de poder se parecen bastante, todas ellas. Y viene bien tener a alguien que cumpla ese rol.

Si el ejemplo no te gusta siempre puedes buscar alguno del PP o del que tu brújula ideológica te permita, seguro que los hay a patadas. El resultado será el mismo.

Y lo de entrar en la descalificación... en fin...
