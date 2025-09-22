Los expertos desmontan la relación del paracetamol con el autismo que plantea el Gobierno de Trump

El autismo es una condición del neurodesarrollo que afecta a la forma en que una persona se comunica, interactúa socialmente y percibe el mundo. Se le considera un espectro porque sus características y la intensidad de sus síntomas varían mucho de una persona a otra. “Relacionar directamente el trastorno del espectro autista con el uso del paracetamol en el embarazo es una afirmación temeraria no basada en la evidencia científica.
| etiquetas: paracetamol , trump , embarazo , autismo
*Más de un millón de personas en España toman cada día un tratamiento contra el infarto que no sirve para nada
www.meneame.net/story/mas-millon-personas-espana-toman-cada-dia-tratam
Y despues autores como Joan-Ramón Laporte y su libro
“Crónica de una sociedad intoxicada” (2024) tambien hablan de como falla el sistema.
www.google.com/search?q=cronica de una sociedad intoxicada#ebo=0
Que con analfabetos no se discute, simplemente se les trata como a las cucarachas que son.
Todos los gobiernos tienen a alguien así. Cada uno tiene su utilidad en la narrativa, como en cualquier cuento.
En este caso Trump no ha dicho eso directamente, sino Kennedy, ese portento de la medicina que han puesto al frente del tema.
Las estructuras de poder se parecen bastante, todas ellas. Y viene bien tener a alguien que cumpla ese rol.
Si el ejemplo no te gusta siempre puedes buscar alguno del PP o del que tu brújula ideológica te permita, seguro que los hay a patadas. El resultado será el mismo.
Y lo de entrar en la descalificación... en fin...