Un experto de la Politécnica, en las Corts: “Con información habría habido menos víctimas por la DANA”

El catedrático de Ingeniería de Caminos, Canals y Puertos de la Universitat Politècnica de València (UPV) Félix Ramón Francés, afirma en la comisión de la investigación que las obras de encauzamiento del barranco del Poyo "hubieran reducido daños, pero no víctimas" y descarta que la Ley de l'Horta paralizara el proyecto