Un experto de la Politécnica, en las Corts: “Con información habría habido menos víctimas por la DANA”

El catedrático de Ingeniería de Caminos, Canals y Puertos de la Universitat Politècnica de València (UPV) Félix Ramón Francés, afirma en la comisión de la investigación que las obras de encauzamiento del barranco del Poyo "hubieran reducido daños, pero no víctimas" y descarta que la Ley de l'Horta paralizara el proyecto

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Pero esa información difuculta el turismo y la economía. Porque cuando se da la alerta cualquiera ve que Valencia se para, no hay gente por la calle...

Por eso tienen cientos de bots en redes diciendo que geoingenería, que no es para tanto la alerta, que "la alerta me ha impedido hacer esto" para deslegitimar y que sigas consumiendo a costa de matar cientos de personas hoy, mañana y dentro de años

Porque españa vende clima y si el clima cambia, se hunde la especulación, turismo y el chiringuito

Por eso nos están matando y estoy seguro que quien presiona detrás son fondos de inversión israelíes, los unicos capaces de hacer estas cosas
#2 Borgiano
Joder, o me he perdido algo o el titular y la entradilla son absolutamente contradictorias.
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue *
#2 El titular dice que avisar reduce muertos y que hacer obras en el barranco también, no son excluyentes

Igual te has perdido la lógica basica
