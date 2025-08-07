·
10
meneos
22
clics
Un experto en Derecho desmonta la moción de PP y Vox en Jumilla (Murcia): "Si el Papa pidiera un polideportivo, nadie se lo prohibiría"
El catedrático en Derecho por la Universidad de Sevilla, Joaquín Urías, ha incidido en que, aunque la medida "aún no tiene efectos jurídicos, socialmente sí los tiene —y son preocupantes"
|
etiquetas:
:
julilla
,
pp
,
vox
,
islamofobia
,
religion
politica
16 comentarios
#6
DayOfTheTentacle
Porque está atado y bien atado pero si lo someten a votación ya veríamos. Las iglesias y curas los mantenemos todos por obligación.
Que paguen ibi y que los curas los mantengan los fieles. Ya verías que risa...
3
K
47
#7
Raziel_2
#6
Ya te digo yo que si se pudiese hacer un referéndum poniendo la cantidad de dinero que se lleva la iglesia en impuestos, se terminaba el concordato de inmediato.
2
K
41
#8
DayOfTheTentacle
#7
lo mismo digo. Es absurdo... Como la monarquía... Pero del ppvox no se puede esperar nada y de la izquierda promesas pero luego así seguimos.
2
K
38
#1
Esteban_Rosador
Si el Papa propusiera ir a Jumilla, los del PP y Vox le cederían el pueblo entero.
1
K
32
#13
Destrozo
#1
y a sus vástagos infantes
0
K
12
#3
Pertinax
No hay nada que demostrar, la parcialidad es más que obvia.
1
K
31
#4
UNX
#3
Más nacionalcatólico no puede sonar: “Instar al equipo de gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales en nuestro país”.
0
K
11
#9
Putirina
A mí me parece que todo esto se está enfocando mal desde el principio.
Lo que percibo, al menos aquí en MNM, es que la gente se indigna porque se niega espacio público para actos religiosos islámicos, cuando lo que debería indignarnos es que se ceda espacio público para CUALQUIER confesión.
1
K
24
#10
fofito
#9
Aquí lo indignante es que quién cedería todo a la iglesia católica se permite prohibir cosas a otras religiones.
Lo de ceder espacio público ,que quieres que te diga,ahora mismo estoy en un lugar que ha "cedido" varias calles a un evento privado para que quien esté dispuesto pague por aparcar su coche ahí, desplazando por supuesto al resto de usuarios que deberan buscarse la vida para no recibir una multa.
El problema no está en la cesión, está en la discrecionalidad.
1
K
31
#11
MoñecoTeDrapo
*
Lo que yo decía por ahí en otro comentario . Dice que se prohíbirán todos los actos religiosos en las instalaciones deportivas pero en realidad de facto se prohíbe la Fiesta del Cordero que es lo que quería inicial y expresamente VOX. Fraude de ley.
Lo único que no sabía es que era una moción y no el propio reglamento lo que habían aprobado. Pues tienen margen y justificación para echarse atrás.
1
K
22
#2
mente_en_desarrollo
Si los rezos musulmanes estos, moviesen una pequeña parte del dinero (y sobres) que mueve una visita del Papa, nadie se lo prohibiría.
1
K
21
#12
jjmf
Parece ser que han hecho una moción en la que plantean impedir que se celebren actos religiosos (de cualquier religión) en los espacios deportivos de la ciudad.
Vamos, lo que buena parte de Menéame pide habitualmente.
www.elperiodico.com/es/politica/20250807/jumilla-murcia-pp-vox-celebra
1
K
19
#14
Putirina
*
#12
Pues si es tal como dices, no veo nada que objetar. Las religiones en los templos y en la casa de cada uno.
0
K
12
#15
Ludovicio
#12
Eso de debe a que los actos religiosos que si quieren permitir no se celebran en centros deportivos. Que prohiban los actos religiosos en suelo público y hablamos que la trampa es bastante obvia.
0
K
12
#16
Destrozo
#12
si, y lo que los hdlgp que lo han presentado jamás estarían dispuestos a cumplirlo
0
K
12
#5
Asimismov
Es que eso lo desmonta hasta la editorial del abc.
0
K
12
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
Que paguen ibi y que los curas los mantengan los fieles. Ya verías que risa...
Lo que percibo, al menos aquí en MNM, es que la gente se indigna porque se niega espacio público para actos religiosos islámicos, cuando lo que debería indignarnos es que se ceda espacio público para CUALQUIER confesión.
Lo de ceder espacio público ,que quieres que te diga,ahora mismo estoy en un lugar que ha "cedido" varias calles a un evento privado para que quien esté dispuesto pague por aparcar su coche ahí, desplazando por supuesto al resto de usuarios que deberan buscarse la vida para no recibir una multa.
El problema no está en la cesión, está en la discrecionalidad.
Lo único que no sabía es que era una moción y no el propio reglamento lo que habían aprobado. Pues tienen margen y justificación para echarse atrás.
Vamos, lo que buena parte de Menéame pide habitualmente.
www.elperiodico.com/es/politica/20250807/jumilla-murcia-pp-vox-celebra