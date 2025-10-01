Las expertas niegan el "síndrome posaborto" que defiende Almeida: "Es acoso y extorsión a las mujeres"

Raquel Hurtado, psicóloga y sexóloga, señala que este síndrome no está reconocido científicamente. Considera que se está produciendo una "instrumentalización de este tipo de términos por parte de grupos antidemocráticos" y que no buscan "acompañar a las mujeres" ni "ofrecerles información veraz, sino solo extorsionarlas", ya que "implican una presión indebida sobre las mujeres y un claro acoso".
Es de ser inútil tragarse esos argumentos.