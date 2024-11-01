Un experimento en Viena acaba de empujar la mecánica cuántica fuera de su zona cómoda. La superposición se observa por primera vez en fragmentos de materia sólida

Físicos lograron demostrar que nanopartículas formadas por miles de átomos pueden existir en superposición cuántica. El hallazgo cuestiona la idea de una frontera clara entre el mundo cuántico y el clásico. Los investigadores lograron observar superposición cuántica en nanopartículas de sodio formadas por miles de átomos. No electrones. No fotones. Fragmentos de materia sólida, con masa, volumen y estructura definidos. El trabajo fue publicado en Nature y marca uno de los avances más contundentes en la exploración de los límites del mundo cuánt