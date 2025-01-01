edición general
Expediente contra la esposa del alcalde de Adeje por construir en una finca rústica de protección natural

La parcela se halla en Adeje, cerca de la vivienda del alcalde. El Gobierno de Canarias ha notificado a Blanca Nieves Esther Torres, la esposa del regidor de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), la apertura del procedimiento a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) ante la “acreditada la imposibilidad” de contactar con ella. La finca está a nombre de la esposa de Fraga, pero figura inscrita en el Registro de la Propiedad con carácter ganancial, La finca está a nombre de la esposa de Fraga, por lo que también pertenece al alcalde.

3 comentarios
#1 davidvsgoliat
Relacionada: "Salvar La Tejita pide al PSOE que investigue al alcalde de Adeje por la gestión de Cuna del Alma"
www.eldiario.es/canariasahora/tenerifeahora/sur/salvar-tejita-pide-pso
#2 DonaldBlake
Uy, un expediente. Ahora aprenderá esa sinvergüenza.
Libelulo #3 Libelulo
Lo se de primera mano. El alcalde de Adeje es un socialista muy popular en la localidad.
