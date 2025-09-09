edición general
El éxodo: La crisis de la vivienda en EEUU hace que los estadounidenses huyan de las grandes ciudades

Durante gran parte del siglo pasado, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, la tendencia inexorable ha sido que la gente se traslade de las zonas rurales y las ciudades pequeñas a ciudades cada vez más grandes, en particular aquellas con centros urbanos vibrantes como Nueva York, Chicago, San Francisco, Seattle y otras muchas ciudades emblemáticas estadounidenses. La mayoría de las visiones del futuro siguen considerando los núcleos urbanos como los centros indiscutibles de la producción, el consumo y la cultura. [eng]

Enésimo_strike #2 Enésimo_strike *
Ojo que igual van a Valencia, que sigue siendo más barato.

NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 Así que es eso lo que os molesta, que soy capaz de alterar mercados enteros 8-D
Narmer #5 Narmer
#2 Pues, fuera de coñas, en mi zona han llegado varias familias americanas. Te diría que el 90% de las casas que se han vendido en los últimos dos años los han comprado extranjeros. Al menos las que están cerca de mí.

Una putada para los de aquí, ya que los precios se han duplicado en 5 años. Yo compré por 260k y una familia americana que estaban alquilados cerca me dijeron que me compraban la casa por 500k sin pensárselo. El problema es que a ver qué me compro yo después, porque lo que antes…   » ver todo el comentario
manzitor #3 manzitor
Yo trabajé unos años en Madrid, y ya hace tiempo. Preferí más tiempo de transporte publico a pagar una pasta por vivir en Madrid, y creo que fue un acierto. Ahora, no quiero ni pensar.
carademalo #6 carademalo
Titular correcto, traducido del artículo: "El éxodo: la crisis del precio de la vivienda empuja a los estadounidenses a hacer las maletas fuera de las grandes ciudades"

"Packing" no es huir, pero, claro, queda más dramático y holocáustico.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Moved esto en redes como un movimiento que se va a contagiar al resto del mundo y los precios bajarán
