El éxodo: La crisis de la vivienda en EEUU hace que los estadounidenses huyan de las grandes ciudades

Durante gran parte del siglo pasado, tanto en Estados Unidos como en otros lugares, la tendencia inexorable ha sido que la gente se traslade de las zonas rurales y las ciudades pequeñas a ciudades cada vez más grandes, en particular aquellas con centros urbanos vibrantes como Nueva York, Chicago, San Francisco, Seattle y otras muchas ciudades emblemáticas estadounidenses. La mayoría de las visiones del futuro siguen considerando los núcleos urbanos como los centros indiscutibles de la producción, el consumo y la cultura. [eng]