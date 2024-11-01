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Las exmonjas de Belorado ven una "mano negra" y una persecución "contra la fe" tras las acusaciones de trato degradante

Las exmonjas de Belorado ven una "mano negra" y una persecución "contra la fe" tras las acusaciones de trato degradante

Declaran en los juzgados de Bilbao 6 de las 8 acusadas de coacciones, abandono, omisión del deber de socorro y administración desleal.

| etiquetas: belorado , iglesia
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2 comentarios
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Cuñado #1 Cuñado *
Dos de ellas, Sor Sión y Sor Israel, ya declararon el pasado 9 de abril.

Están sin nombre artístico las señoras :shit:

El clero y el crimen organizado, valga la redundancia, son de los pocos colectivos a cuyos miembros la prensa los nombra por el alias.
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Andreham #2 Andreham
Mira, si Dios quiere que os persigan, será parte de su plan.

Así que a callar y a aceptar los designios del jefe.
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menéame