·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8214
clics
Sin IA ni escuela de negocios, este cartel de helados de Frigo del año 1990 es una lección magistral de marketing
8103
clics
Hemos enumerado todas las armas inéditas que ha presentado China en su desfile. El mensaje no deja dudas: van muy en serio
7486
clics
¿Ya nadie se acuerda?
7286
clics
Druuna, el arte erótico de Serpieri [NSFW]
5231
clics
Una de las zonas más áridas de China está reverdeciendo. El motivo: un planta con siete millones de paneles solares
más votadas
448
"Pide siete años de correos de Begoña Gómez, pero que nadie lo llame investigación prospectiva”: Aimar Bretos, sobre la última orden del juez Peinado
571
La Junta de Andalucía gastó más de 19.000 euros de dinero público en el viaje de Juanma Moreno a Polonia para ver la final del Real Betis en Conference League
513
Palestina gana la etapa de la Vuelta a España
356
Los corredores piden a Israel Premier-Tech que abandone la Vuelta a España [ENG]
512
Una profesora francesa, acosada por su homosexualidad, se suicida el día de la vuelta al colegio
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
21
meneos
48
clics
Un exmagistrado del Supremo se burla de las personas trans en un acto de Vox en el Congreso: "Me llamo Francisca Javiera y soy mujer"
El partido de extrema derecha carga contra la Ley Integral contra la Violencia de Género por el "calvario" que implica para "tantísimos hombres".
|
etiquetas
:
congreso
,
vox
,
ex magistrado
,
burla
,
vergonzoso
17
4
0
K
242
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
17
4
0
K
242
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ratoncolorao
Dice la noticia que este tiparraco estuvo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos...
Pues menudo prenda para estar allí.
6
K
88
#3
Deviance
#1
Cuando salga por ahí algún video lo cuelgo por aquí tb o si alguien lo encuentra bienvenido sea.
Es para fliparlo el ascazo que da el pavo, y tb felicita a vox por no se qué no se cual, de verdad que aún estemos así es para hacerlo mirar.
4
K
70
#8
fremen11
#1
Había que cubrir cuota y mandaron al fascista este.......
0
K
9
#9
oceanon3d
*
#1
En España los jueces que llegan arriba no son necesariamente los mejores .... el TS es la sala superior solo porque por encima no hay nada mas.
El CGPJ ha estado en manos de las derechas durante toda la democracia; los últimos 22 años ha sido bloqueada sistemáticamente cuando el PP estaba en la oposicion ... y solo es una agencia de colocación. Y los colocados saben quien los ha colocado y para que los han colocado,
No hay mas. Este es un figura de esos que de medio jubilaron al Tribunal…
» ver todo el comentario
2
K
28
#6
pepel
Mañana cuando Rufián se dirija a tí, llamándote Francisca, no te ofendas ni te escondas.
1
K
33
#4
Sandman
Lo que eres es gilipollas.
1
K
29
#10
malditopendejo
*
Luego que hay que respetar a la judicatura..... Que empiezan ellos por respetar a la ciudadania.
Se saben un poder de estado, y el que puede hacer, hace.
1
K
24
#5
Aguarrás
Un
RANCIO
en la Judicatura.
Oh surprise. Son los amos del cotarro y se chotean.
0
K
12
#2
roca
Si es que más borrego no puede ser.
0
K
6
#7
AntiTankie
Los generos son un constructo social
0
K
6
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pues menudo prenda para estar allí.
Es para fliparlo el ascazo que da el pavo, y tb felicita a vox por no se qué no se cual, de verdad que aún estemos así es para hacerlo mirar.
El CGPJ ha estado en manos de las derechas durante toda la democracia; los últimos 22 años ha sido bloqueada sistemáticamente cuando el PP estaba en la oposicion ... y solo es una agencia de colocación. Y los colocados saben quien los ha colocado y para que los han colocado,
No hay mas. Este es un figura de esos que de medio jubilaron al Tribunal… » ver todo el comentario
Se saben un poder de estado, y el que puede hacer, hace.
Oh surprise. Son los amos del cotarro y se chotean.