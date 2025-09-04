edición general
Un exmagistrado del Supremo se burla de las personas trans en un acto de Vox en el Congreso: "Me llamo Francisca Javiera y soy mujer"

Un exmagistrado del Supremo se burla de las personas trans en un acto de Vox en el Congreso: "Me llamo Francisca Javiera y soy mujer"

El partido de extrema derecha carga contra la Ley Integral contra la Violencia de Género por el "calvario" que implica para "tantísimos hombres".

Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Dice la noticia que este tiparraco estuvo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos...
Pues menudo prenda para estar allí.
Deviance #3 Deviance
#1 Cuando salga por ahí algún video lo cuelgo por aquí tb o si alguien lo encuentra bienvenido sea.
Es para fliparlo el ascazo que da el pavo, y tb felicita a vox por no se qué no se cual, de verdad que aún estemos así es para hacerlo mirar.
#8 fremen11
#1 Había que cubrir cuota y mandaron al fascista este.......
oceanon3d #9 oceanon3d *
#1 En España los jueces que llegan arriba no son necesariamente los mejores .... el TS es la sala superior solo porque por encima no hay nada mas.

El CGPJ ha estado en manos de las derechas durante toda la democracia; los últimos 22 años ha sido bloqueada sistemáticamente cuando el PP estaba en la oposicion ... y solo es una agencia de colocación. Y los colocados saben quien los ha colocado y para que los han colocado,

No hay mas. Este es un figura de esos que de medio jubilaron al Tribunal…   » ver todo el comentario
pepel #6 pepel
Mañana cuando Rufián se dirija a tí, llamándote Francisca, no te ofendas ni te escondas.
Sandman #4 Sandman
Lo que eres es gilipollas.
#10 malditopendejo *
Luego que hay que respetar a la judicatura..... Que empiezan ellos por respetar a la ciudadania.

Se saben un poder de estado, y el que puede hacer, hace.
Aguarrás #5 Aguarrás
Un RANCIO en la Judicatura.
Oh surprise. Son los amos del cotarro y se chotean. ¬¬
#2 roca
Si es que más borrego no puede ser.
AntiTankie #7 AntiTankie
Los generos son un constructo social
