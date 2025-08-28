·
El exjugador y entrenador de fútbol Luis Fernández, detrás de la polémica por la pizza "Stop Genocide" en Tarifa
El incidente estalló a raíz de una pizza bautizada como Stop Genocide, con la que el restaurante asegura que recauda fondos solidarios para la ONG Médicos Sin Fronteras en Gaza.
|
etiquetas
:
stop genocide
,
pizzeria
,
tarifa
,
luis fernández
#2
jorgeesc
Dicho de otra manera, crear un plato "stop genocide" en tu local es la mejor manera de que los sionistas de mierda se autodescubran. Un judío que vea eso no puede sino aplaudir la iniciativa. Los sionistas de mierda lo consideran antisemita.
Que les den.
5
K
64
#1
jorgeesc
Una familia va a una pizzería y tiene los huevos de quejarse porque una pizza se llama "stop genocide".
Les llaman sido ISTAS de mierda y denuncian insultos antisemitas.
Insoportables los sionistas. Y con mucho poder. Hay que hacer algo cuanto antes para quitarles toda la influencia que tienen.
Si por mí fuese, los mandaría todos a Israel y cortaría todo contacto con el país: ni comercio, ni acceso a nuestros mercados, ni posibilidad de visita, aunque solo sea turística. Hasta los huevos de esta gentuza.
5
K
53
#3
Trifasico
*
Que lo "polemico" sea llamar a una pizza llamada "Stop Genocide" y no el genocidio en Palestina, dice mucho de como estan las cosas
Si la pizza se llamara "Slava Ukraini" el titular diria: "valiente pizzero en defensa de Ucrania es atacado por fanaticos del regimen ruso"
3
K
39
#4
UNX
Para evitar problemas con los sionistas, basta con poner una bandera palestina en la entrada del local, así te aseguras de no tenerlos como clientes.
0
K
12
#6
Albarkas
Los insultos y criticas de según qué gente son más una medalla que algo ofensivo .
0
K
11
#5
elmileniarismovaallegar
Yo no sé si serán unos sionistas de mierda... lo que sí sé es que son unas PERSONAS DE MIERDA si se molestan por una iniciativa solidaria-humaitaria y no política...
Bravo a la pizzería por la iniciativa!
0
K
6
