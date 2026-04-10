El exjefe de redes sociales de Vox niega ante el juez haber agredido sexualmente a un menor de edad

El exjefe de redes sociales de Vox Javier Esteban Bejarano declaró ante el titular del Juzgado que las relaciones fueron «consentidas y voluntarias», pese a que los hechos ocurrieron cuando la víctima todavía era menor de edad.
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perfil bastante habitual...
Al menos no ha dicho que la culpa es de los padres.
Era pedófilo, pero educado, siempre pedía permiso.
Supongo que es el hacer de vox....como su máximo lider es el pedófilo nº1 de la casa blanca lo ven normal...