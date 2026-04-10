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El exjefe de redes sociales de Vox niega ante el juez haber agredido sexualmente a un menor de edad

El exjefe de redes sociales de Vox niega ante el juez haber agredido sexualmente a un menor de edad

El exjefe de redes sociales de Vox Javier Esteban Bejarano declaró ante el titular del Juzgado que las relaciones fueron «consentidas y voluntarias», pese a que los hechos ocurrieron cuando la víctima todavía era menor de edad.

| etiquetas: vox , javier esteban , juicio , agresion sexual
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8 comentarios
14 2 0 K 185 actualidad
#5 marcotolo *
pedofilo, muy español, catolico y de derechas,
perfil bastante habitual...
5 K 54
devilinside #1 devilinside
Ah, vale, bueno, que aunque era menor de edad el chaval y el otro mayor de edad, había consentimiento. La que ha liado Irene Montero
1 K 28
calde #8 calde
#1 Joder, llevamos 7 años de falsas y absurdas acusaciones contra el gobierno, y no nos enteramos de ésto hasta que le toca cantar delante del juez!

:palm:
2 K 42
#2 harverto
Menos mal que sólo queda Vox... para follar con niños
1 K 27
#7 Poll
Venia a hacer la coña de que no agresión ya que fue consentido, y justo ese ha sido el argumento :palm:

Al menos no ha dicho que la culpa es de los padres.
0 K 10
#3 Eukherio
Además, el denunciante informó de que al menos otros dos menores —un becario y un militante— habrían sufrido las mismas prácticas. «Se refiere a sus víctimas como sus niños», agregó.

Era pedófilo, pero educado, siempre pedía permiso.
0 K 8
devilinside #6 devilinside
#3 Al menos no es un inmigrante, es un delincuente español y mucho español
0 K 11
#4 Bravok1
Bueno, el argumento expuesto por el pedófilo es como una aceptación de la acusación me ha parecido. O tiene unos asesores que lo odían...
Supongo que es el hacer de vox....como su máximo lider es el pedófilo nº1 de la casa blanca lo ven normal...
0 K 7

menéame