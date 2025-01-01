Exjefe de casino afirma que Trump y su "mejor amigo" Jeffrey Epstein fueron descubiertos una vez llevando niñas menores de edad al casino [ENG]

"En mi opinión, [Epstein] fue su mejor amigo, ya sabes, [durante] el tiempo que estuve allí, durante cuatro años”, dijo O'Donnell en la entrevista, señalando que la pareja "con frecuencia" venía junta al casino de Trump. Un caso le llamó la atención. Afirmó que una noche de finales de la década de 1980, Trump y Epstein visitaron Trump Plaza con tres mujeres y las llevaron al casino a pesar de que eran menores de 21 años. Un inspector de la Comisión Estatal de Casinos había identificado a una de las chicas como "la tenista número 3 del mundo".