Éxito del primer trasplante de riñones porcinos con células humanas (con la firma de una consejera catalana)

4
meneos
24
clics
riñón
,
cerdo
,
humanos
3
1
0
K
43
actualidad
3 comentarios
#3
vviccio
Esto no se podría hacer sin el patrocinio de Casa Tarradellas.
0
K
14
#2
Robus
Que raro que los de El Confidencial mezclen cerdos con “consejeras catalanas” y que no sea para insultar.
0
K
12
#1
MADMax2
¿Tiene que ver?
www.meneame.net/story/hazana-asombrosa-hombre-estadounidense-sigue-viv
0
K
10
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
