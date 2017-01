¿Existe un feminismo extremista?

Todas las ideologías sociales tienen sus extremistas y fanáticos... habrá quien use la existencia del feminismo extremista para desacreditar todo el feminismo, truco argumental que debe ser denunciado. Eso no puede ser argumento para sospechar sin más de cualquier intento de criticar el feminismo extremista. Como he sostenido en otras ocasiones en relación a otras ideologías, cada ideología que se precie debe ser la primera en denunciar sus extremistas y sus abusos. También el feminismo.