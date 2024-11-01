¿Existe una burbuja inmobiliaria? "No quieren facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes”

“La escasez de oferta” y el exceso de liquidez en los mercados explica que muchos inversores compren viviendas “para luego alquilarlas”, lo que eleva los precios. La solución pasa por “liberar terrenos, agilizar permisos y fomentar inversiones”. Propone limitar la compra de viviendas destinadas al alquiler y critica que no se haga porque “es una decisión política” y “las élites dominantes no quieren facilitar el acceso a la vivienda”. "Estas políticas buscan “mantener a los jóvenes en la rueda, como el ratoncito que sigue dando vueltas”.
| etiquetas: inversión , inmobiliario , liquidez global , tipos interes
El problema es de especulación, antes y ahora. Y lo de estar con las puertas abiertas trayendo inmigración a mansalva y regalando DNIs a los 2-4 años con el problema de vivienda que tenemos es otra memez.
Lo que se tiene que hacer es echar del mercado a los especuladores, evitar que la vivienda sea un bien de inversión o especulación y cuando esté solucionado pensamos en traer inmigración pero claro, especuladores, rentistas, etc tienen ahora el escenario deseado, una merienda de negros por tener un techo y o pasas por el aro o te haces mendigo.
Realmente el problema es debido a la especulación, fondos de inversión que compran vivienda para especular, socimis, extranjeros, pisos turísticos, todo gira en torno a que la vivienda se ha convertido en un bien especulativo. La raíz del problema es ese. Y la solución pasa por evitar que lo sea con leyes que impidan la compra de fondos, que se impongan impuestos crecientes por número de vivienda o valor de la suma de las misas, de tal modo que a partir de cierta cantidad o valor, no sea rentable poseer dicha vivienda.
Antes era sobre vivienda y burbuja inmobiliaria.
Si es que tu mismo lo estas diciendo.
¿Tu piensas que si se forman 500000 familias nuevas cada año, es sostenible no hacer ni si quiera 10000 al año?, Pues no.
Lo que no puedes hacer es dejar las puertas abiertas a la inmigración, que evidentemente tendrán que vivir en algún sitio, y con ello cercenar el futuro de los jóvenes y por lo tanto la natalidad.
Las decisiones politicas tienen consecuencias.