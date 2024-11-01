¿Existe una burbuja inmobiliaria? "No quieren facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes”

“La escasez de oferta” y el exceso de liquidez en los mercados explica que muchos inversores compren viviendas “para luego alquilarlas”, lo que eleva los precios. La solución pasa por “liberar terrenos, agilizar permisos y fomentar inversiones”. Propone limitar la compra de viviendas destinadas al alquiler y critica que no se haga porque “es una decisión política” y “las élites dominantes no quieren facilitar el acceso a la vivienda”. "Estas políticas buscan “mantener a los jóvenes en la rueda, como el ratoncito que sigue dando vueltas”.