edición general
10 meneos
21 clics
¿Existe una burbuja inmobiliaria? "No quieren facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes”

¿Existe una burbuja inmobiliaria? "No quieren facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes”

“La escasez de oferta” y el exceso de liquidez en los mercados explica que muchos inversores compren viviendas “para luego alquilarlas”, lo que eleva los precios. La solución pasa por “liberar terrenos, agilizar permisos y fomentar inversiones”. Propone limitar la compra de viviendas destinadas al alquiler y critica que no se haga porque “es una decisión política” y “las élites dominantes no quieren facilitar el acceso a la vivienda”. "Estas políticas buscan “mantener a los jóvenes en la rueda, como el ratoncito que sigue dando vueltas”.

| etiquetas: inversión , inmobiliario , liquidez global , tipos interes
8 2 0 K 188 Economía
7 comentarios
8 2 0 K 188 Economía
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Hasta que nos demos cuenta de que los jóvenes decidimos consumir o no en base a redes y ahí espantamos la demanda de España mediante cambio climático y o nos permiten el acceso o les hundimos el chiringuito {0x1f60e}
1 K 32
#7 Abajo
#3 Claro, si hay mucha vivienda el precio sube y hay burbuja y si hay poca vivienda el precio sube y hay burbuja :popcorn:
El problema es de especulación, antes y ahora. Y lo de estar con las puertas abiertas trayendo inmigración a mansalva y regalando DNIs a los 2-4 años con el problema de vivienda que tenemos es otra memez.
Lo que se tiene que hacer es echar del mercado a los especuladores, evitar que la vivienda sea un bien de inversión o especulación y cuando esté solucionado pensamos en traer inmigración pero claro, especuladores, rentistas, etc tienen ahora el escenario deseado, una merienda de negros por tener un techo y o pasas por el aro o te haces mendigo.
1 K 30
#2 Abajo
Hasta el 2008 se construía mucho, por encima de la demanda, hubo una liberalización previa de suelo y la vivienda se volvió inaccesible y hubo una burbuja. Dice este hombre que hay que hacer lo mismo?
Realmente el problema es debido a la especulación, fondos de inversión que compran vivienda para especular, socimis, extranjeros, pisos turísticos, todo gira en torno a que la vivienda se ha convertido en un bien especulativo. La raíz del problema es ese. Y la solución pasa por evitar que lo sea con leyes que impidan la compra de fondos, que se impongan impuestos crecientes por número de vivienda o valor de la suma de las misas, de tal modo que a partir de cierta cantidad o valor, no sea rentable poseer dicha vivienda.
3 K 16
#3 Katos
#2 pero vamos a ver... el problema actual es FALTA DE VIVIENDA e inmigración continuada.
Antes era sobre vivienda y burbuja inmobiliaria.

Si es que tu mismo lo estas diciendo.

¿Tu piensas que si se forman 500000 familias nuevas cada año, es sostenible no hacer ni si quiera 10000 al año?, Pues no.
0 K 9
Narmer #4 Narmer
#2 Totalmente de acuerdo. Esto solo se frena vía impuestos/gravámenes agresivos a los multipropietarios, así como limitar la compra de viviendas por parte de compañías/fondos/SL. Y se puede hacer. Si no ha cambiado la cosa, en Tailandia un extranjero necesita de alguien local para poder comprar una vivienda, ya que no puede tener el 100% de la misma si no vive allí. Y me da que hay otros países que aplican políticas similares para reducir la especulación extranjera.
2 K 25
#5 Katos
#4 tenemos un problema de que no entra mas gente en las viviendas que tenemos y la solución es : ¿no construir más vivienda?.
:palm: :palm: :palm: :palm: :palm: :palm: :palm:

Lo que no puedes hacer es dejar las puertas abiertas a la inmigración, que evidentemente tendrán que vivir en algún sitio, y con ello cercenar el futuro de los jóvenes y por lo tanto la natalidad.

Las decisiones politicas tienen consecuencias.
1 K 16
#6 VFR
Pues no es mala idea lo de limitar la posibilidad de alquiler de viviendas con cargas. Así se evitaría toda la especulación del que compra para que la pague el inquilino.
0 K 7

menéame