Exhibición militar de la Guardia Civil coincidirá con el 50º aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo

Exhibición militar de la Guardia Civil coincidirá con el 50º aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo

La jornada militar se realizará el sábado 27 de septiembre, día en el que se recuerdan los fusilamientos de Txiki, Otaegi, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz.

6 comentarios
plutanasio #1 plutanasio
Y encima en el año de homenaje a Francisco Franco :palm:
El_empecinado #2 El_empecinado *
La Guardia Civil es prefranquista, fue franquista y anti-franquista dependiendo de cada zona y, sobre todo, han pasado cincuenta años y varios gobiernos socialistas. Vamos a dejar ya la cantinela, por favor.
Josecoj #3 Josecoj
#2 Si, yo pienso que habrá sido casualidad. Dudo que alguien haya hecho coincidir esas dos fechas para joder o lo que sea
A.more #6 A.more
#2 después de la guerra civil, la guardia civil que estuvo en contra del golpe fue eliminada, y después, colonizada por lo más fascista del lugar. De igual manera que todas las fuerzas. Hoy carga bastante a la derecha
#5 Albarkas
El problema no es el cuerpo de la guardia civil. El problema es ideológico dentro de la guardia civil y del ejército.
Ojalá llegue un día en el que cualquier guardia civil o militar, (sea mando o no) sea garante convencido de la democracia y no tolere que nadie diga delante suyo que lo que hay que hacer es fusilar a 26 millones de hijos de puta.
Andreham #4 Andreham
La casualidad es muy mala pero cuántos países europeos tienen algo similar a la Guardia Civil en 2025?

Según la IA de Google, Francia (Gendarmerie Nationale), Italia (Carabinieri) y Rumanía (Gendarmería). También comenta la Bundespolizei alemana, pero son más bien policías con alguna función extra.
