Exhibición militar de la Guardia Civil coincidirá con el 50º aniversario de los últimos fusilamientos del franquismo

La jornada militar se realizará el sábado 27 de septiembre, día en el que se recuerdan los fusilamientos de Txiki, Otaegi, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz.
Ojalá llegue un día en el que cualquier guardia civil o militar, (sea mando o no) sea garante convencido de la democracia y no tolere que nadie diga delante suyo que lo que hay que hacer es fusilar a 26 millones de hijos de puta.
