Un exfutbolista asegura que algunos jugadores homosexuales "tienen novias falsas por miedo"

Al final, nadie se atrevió. Todavía hay demasiada gente a su alrededor que les aconseja no hacerlo. Abogados mediáticos, asesores, familia… personas que se benefician de su dinero y fama y que proyectan en los jugadores su equivocada pseudo-preocupación.

#1 unocualquierax *
Si los ya retirados, que no tienen nada que perder, salieran del armario, sería una gran ayuda.
De todas maneras, parece que el principal problema es :
"Hay demasiada gente a su alrededor que les aconseja no hacerlo. Abogados mediáticos, asesores, familia… personas que se benefician de su dinero y fama y que proyectan en los jugadores su equivocada pseudo-preocupación y sus propios miedos".
victorjba #2 victorjba
#1 Si que tienen que perder, raro es el que no se saca una pasta como comentarista, entrenador... Pocos exfutbolistas se ganan la vida totalmente fuera del fútbol.
#4 gyllega
se dice que en España ya esta todo hecho y que tanto colectivo luchando por sus derechos no tiene sentido... El futbol me da igual pero que aun haya gente que no puede ser ella misma por la sociedad, el trabajo, la familia... a seguir remando para que todo el mundo tenga su libertad y pueda vivir su viva como quiera
#3 LaMinaEnMiPuerta
Yo diría que la mayoría tiene novias falsas.
#7 UNX
Oh, really? Nadie lo sospechaba...
kastanedowski #5 kastanedowski
Y es noticia porque...
Pertinax #6 Pertinax *
#5 Porque es una forma de represión habitual en ese entorno.
The_Ignorator #8 The_Ignorator
El deporte son valores :troll:
