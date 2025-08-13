Un exfutbolista asegura que algunos jugadores homosexuales "tienen novias falsas por miedo"

Al final, nadie se atrevió. Todavía hay demasiada gente a su alrededor que les aconseja no hacerlo. Abogados mediáticos, asesores, familia… personas que se benefician de su dinero y fama y que proyectan en los jugadores su equivocada pseudo-preocupación.
De todas maneras, parece que el principal problema es :
