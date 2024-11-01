Exembajador israelí revela que Biden dio luz verde a las violaciones del alto el fuego en el Líbano (inglés)

La Casa Blanca, bajo el mandato del expresidente Joe Biden, llegó a «acuerdos adicionales» con funcionarios israelíes para bombardear el Líbano casi a diario, a pesar del alto el fuego firmado con Hezbolá el año pasado, según informó el Quincy Institute for Responsible Statecraft el 7 de noviembre. Michael Herzog, que entonces era embajador de Israel en Estados Unidos, reveló los detalles del acuerdo secreto durante una intervención el viernes en el Washington Institute for Near East Policy (WINEP), un think tank proisraelí.