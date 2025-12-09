Excuñada de portavoz de la Casa Blanca fue liberada bajo fianza, tras ser detenida en redada migratoria

Bruna Caroline Ferreira, excuñada de Leavitt y quien comparte un hijo con su hermano, fue liberada bajo fianza tras ser detenida el pasado 12 de noviembre. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos liberó este martes a una familiar de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que fue detenida durante una redada migratoria hace casi un mes en el estado de Massachusetts. Bruna Caroline Ferreira, excuñada de Leavitt y quien comparte un hijo con su hermano, fue liberada bajo fianza.