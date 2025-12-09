Excuñada de portavoz de la Casa Blanca fue liberada bajo fianza, tras ser detenida en redada migratoria

edición general
Bruna Caroline Ferreira, excuñada de Leavitt y quien comparte un hijo con su hermano, fue liberada bajo fianza tras ser detenida el pasado 12 de noviembre. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos liberó este martes a una familiar de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que fue detenida durante una redada migratoria hace casi un mes en el estado de Massachusetts. Bruna Caroline Ferreira, excuñada de Leavitt y quien comparte un hijo con su hermano, fue liberada bajo fianza.

#3 Albarkas
Desde siempre han servido los enchufes para librarse de los problemas.
Por lo visto esas inmigrantes les huelen menos mal que otros sin enchufe.
1 K 28
ipanies #1 ipanies
Que bonita sociedad la estadounidense!!! Demos gracias a la derecha rancia, traidora y asesina por querer que Europa seamos los lacayos de estos horrores humanos :palm:
1 K 24
Edheo #2 Edheo
#1 Di "Americanos de bien"... que como aquí tb les gusta que les llamen, prefieren ese eufemismo.... por lo que sea, la derecha en todo el mundo... es muy de "eufemismos".
0 K 7

