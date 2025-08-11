Exclusiva: Una revista médica rechaza la petición de Kennedy de retractarse de un estudio sobre vacunas y aluminio (Eng)

Una influyente revista médica estadounidense ha rechazado el llamamiento del Secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., para que se retracte de un amplio estudio danés según el cual los ingredientes de aluminio de las vacunas son seguros y no aumentan los riesgos para la salud de los niños Kennedy lleva tiempo promoviendo dudas sobre la seguridad y eficacia de las vacunas El estudio fue financiado por el gobierno danés y publicado en julio en la revista Annals of Internal Medicine