Excedencias y prejubilaciones para cuidar a familiares con alzhéimer: "La enfermedad es un tsunami y faltan recursos públicos"

Dos mujeres explican en El Periódico que han dejado sus trabajos para hacerse cargo de su madre y su hermana, respectivamente, cuando estas fueron diagnosticadas de la enfermedad. Son las grandes olvidadas del alzhéimer: las cuidadoras de los pacientes con esta enfermedad neurodegenerativa. Según la Fundación Pasqual Maragall, ocho de cada 10 familias asumen el coste (unos 42.000 euros anuales) y el cuidado del enfermo. El 76% de quienes hacen esta tarea son mujeres. Ellas tienen unos 57 años de media y dedican 70 horas semanales, lo que impac

2 comentarios
autonomator #2 autonomator
Si pensáis que os vais a librar por levantar muy alto una bandera. Estais muy equivocados.
No elegir como gestores y representantes públicos a cantamañanas, clasistas y descerebrados ayuda más.
ElBeaver #1 ElBeaver
Pero eso no es magia ni son tus impuestos
