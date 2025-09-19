Excedencias y prejubilaciones para cuidar a familiares con alzhéimer: "La enfermedad es un tsunami y faltan recursos públicos"

Dos mujeres explican en El Periódico que han dejado sus trabajos para hacerse cargo de su madre y su hermana, respectivamente, cuando estas fueron diagnosticadas de la enfermedad. Son las grandes olvidadas del alzhéimer: las cuidadoras de los pacientes con esta enfermedad neurodegenerativa. Según la Fundación Pasqual Maragall, ocho de cada 10 familias asumen el coste (unos 42.000 euros anuales) y el cuidado del enfermo. El 76% de quienes hacen esta tarea son mujeres. Ellas tienen unos 57 años de media y dedican 70 horas semanales, lo que impac