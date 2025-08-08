·
La excanciller de Milei lo critica por el caso $Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”
Diana Mondino habló del presunto fraude con una criptomoneda promocionada por el presidente argentino
actualidad
Connect
Como dicen en la Argentina, que se jodan, jugaron a especular y les salió mal. Nada de plata para defender a estos especuladores de criptomonedas...
Nuisaint
O ambas son correctas
janatxan
Nadie pudo entrever que algo así podía pasar, ¿Cómo puede ser que una persona tan cabal y racional puede haberse vuelto así? Los argentinos han sido engañados, ellos pensaban que votaban a una persona muy capaz, al salvador de argentina con la cabeza bien asentada...
Que os jodan por votar con el culo
