edición general
5 meneos
6 clics
La excanciller de Milei lo critica por el caso $Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

La excanciller de Milei lo critica por el caso $Libra: “O no es muy inteligente o es una especie de corrupto”

Diana Mondino habló del presunto fraude con una criptomoneda promocionada por el presidente argentino

| etiquetas: diana mondino , corrupto , libra , $libra , milei
4 1 0 K 49 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 49 actualidad
Connect #2 Connect
Como dicen en la Argentina, que se jodan, jugaron a especular y les salió mal. Nada de plata para defender a estos especuladores de criptomonedas...
0 K 13
#1 Nuisaint
O ambas son correctas
1 K 10
janatxan #3 janatxan
Nadie pudo entrever que algo así podía pasar, ¿Cómo puede ser que una persona tan cabal y racional puede haberse vuelto así? Los argentinos han sido engañados, ellos pensaban que votaban a una persona muy capaz, al salvador de argentina con la cabeza bien asentada... xD xD xD Que os jodan por votar con el culo xD
0 K 10

menéame