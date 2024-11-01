edición general
El exasistente de la pareja de Rajoy carga en el Congreso contra Begoña Gómez: "La juzgará el pueblo, no podrán hablar de lawfare"

Jaime de los Santos ejerció las mismas funciones de asesor personal de Elvira Rodríguez que ahora se investigan en el caso de la pareja de Pedro Sánchez

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Eso es marxismo, pero de groucho.
#2 xaxipiruli
Pero la juzgará el pueblo por hechos probados, ¿o van a dar vía libre para utilizar el gran repertorio de ponzoña?.
