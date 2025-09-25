edición general
El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019

El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019

¿A qué se debe este incremento de los suspensos que se da de forma generalizada en toda España? Por partes: según las autoescuelas, el descenso de aprobados en la parte teórica se debe a que "la gente cada vez pisa menos la autoescuela". Un segundo factor importante tiene que ver con los problemas de comprensión lectora: las dificultades que detectan las escuelas e institutos se reflejan también en las autoescuelas y en el examen para sacarse el carnet de conducir.

nopolar #5 nopolar *
El nivel cognitivo cae en picado.
tul #12 tul
#5 nuestros politicos llevaban trabajando en ello muchisimo tiempo
ChatGPT #3 ChatGPT
pues que hagan como en la ESO, se aprueba por decreto y listo :-D
#28 Tronchador.
#3 El mejor método contra el fracaso escolar, un éxito de nuestra clase dirigente.
#4 gyllega
problemas de comprensión lectora

los "viejos" siempre dicen lo mismo de las nuevas generaciones pero es que creo ahora es un problema serio.
alcama #6 alcama
#4 No se yo, personalmente creo que ahora sí que es un problema serio
Graffin #15 Graffin
#13 Si eres un conductor de autobús público no necesitas llevar más gente para usarlo. Y las motos creo que tampoco.
Ramen #17 Ramen
#15 pues diría que está mal, según esto la respuesta correcta es la B. Yo diría que es la A....  media
Graffin #18 Graffin
#17 Si especifica el vehiculo la cosa cambia
manc0ntr0 #23 manc0ntr0
#17 Creo que la clave es que dice que es para vehículos de cierto distintivo, entonces igual en esas ocasiones no se restringe por pasajeros, sino por dicho distintivo
FueraSionistasdeMeneame #20 FueraSionistasdeMeneame
#13 Idem, tambien he fallado la del VAO, yo SIEMPRE he visto que pida 2 ocupantes en los carteles luminosos, #15 la pregunta especifíca turismos.

La otra que he fallado la 18 que he puesto el descanso cada 5 horas (lo de ingerir alimentos para la monotonía me suena bastante raro)
#19 Scutarius *
#11 pero hombre, solo está dando una opinión que no afecta a nadie. Pero esta agresividad es excesiva. Todo bien?
#21 Tronchador.
#19 Solo le afecta a su hijo. :shit:
manc0ntr0 #27 manc0ntr0 *
#19 es el bot macarra cibervoluntario de la ultraderecha, está aquí para meter mierda en los comentarios.
En las 5 o 6 noticias que he entrado en los últimos 10' no faltó su zurullo en ninguna de ellas.

Negativo, reporte por insultar en este caso y al siguiente.
Gente así debería estar cuchando patatas
capitan__nemo #9 capitan__nemo
Lo mismo por lo que bajan los resultados educativos en casi todas partes.
www.meneame.net/story/estudiantes-estados-unidos-obtuvieron-peores-cal
Inmigracion, redes "sociales", drogas, ...
#16 bibubibu
Es que es normal, casi no saben leer y encima lo poco que leen no lo comprenden, además de escribir como el culo.

Eso pasa porque avanzan de curso con asignaturas suspendidas a sus espaldas. Al final, sus títulos son regalados con media docena de tapas de yogüres.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Y si volvieran a hacer la prueba a los que ya lo tenemos suspenderíamos mas de ese tanto por ciento.
chewy #10 chewy
#1 practicatest.com/ me acabo de hacer uno 4 fallos... not bad... eso si las preguntas de verdad, este es el puto nivel.. si comer chicle baja el nivel de alcohol, si un casco protege solo la parte posterior de la cabeza... o toda la cabeza... si me deslumbran que hay que hacer, aumentar la velocidad, cerrar los ojos o mover el espejo... si conducir da fatiga o hambre...
Ramen #13 Ramen
#10 también he sacado 4 fallos... y creo que la pregunta del VAO está mal, porque dice que lo mínimo es una persona cuando VAO es mínimo para dos personas.
chewy #25 chewy
#13 yo también la he fallado, sí y no, es verdad que cuando dice que permite a ciertos vehículos el acceso deja de funcionar como VAO. aunque lo lógico es pensar que solo permite a los VAO con esa etiqueta, pero es como cuando abren el VAO a todos los vehículos...
#7 ombresaco
El sector atribuye el fenómeno a que cada vez más aspirantes van por su cuenta y a dificultades de comprensión lectora -> Si se presentan por su cuenta es porque (sobre el papel) se ahorran unos 100€, podemos pensar por qué intentan ahorrarse ese dinero. La comprensión lectora es otro tema.

Pero entre los aspirantes que suspenden la teórica también hay un elevado porcentaje de alumnos que sí se han matriculado en una autoescula. "Se debe a que cada vez hay más gente que se

…   » ver todo el comentario
#14 pirat
Pues la poliloca tampoco da mucho ejemplo creando peligro al no usar los intermitentes, aparcando mal sin justificación y obviando sin denunciar arbitrariamente a los que lo hacen.
#24 Tronchador.
#14 Eso no es motivo para que vayas a un examen teórico y no sepas las normas.
#26 Tronchador. *
Sin estudiar sí, por supuesto. Estudiando por descontado que no. Ahí está la clave, en esforzarse un poquito. Y para este caso, muy poco.
En las autoescuelas te dan las preguntas que van a salir, solo tienes que machacar una y otra vez, una y otra vez. Y cuando en los test de la autoescuela tienes 0 fallos o a los sumo 1, te vas al examen preparado.
mosfet #8 mosfet
Yo lo veo con mis hijos, el pequeño se pasa el día con el fornite con los amigos, y cuando le pides que lea un texto de más de dos líneas se pone a berrear, de momento me aprueba todo en la eso que parece que por lo que veo con los hijos de otros amigos ya es un logro. No me veo a esta generación muy prometedora, y lo sé, la culpa la tenemos los padres pero ya tenemos bastante cruz con currar todo el día y sobrevivir a las facturas y la compra en el super que ya vamos por 130€ cada compra en el super para una semana.
alcama #11 alcama *
#8 la culpa la tenemos los padres pero ya tenemos bastante cruz con currar todo el día y sobrevivir a las facturas

Te tenian que quitar la custodia, por irresponsable. Haberte comprado un perro, no te jode
#22 Tronchador.
#8 ¿Has probado a, no se, quitarle la videoconsola?
alcama #2 alcama *
Se creen que un coche es como un patinete, y que pueden ir por aceras, ir en direccion contraria, llevar cascos de musica , etc
