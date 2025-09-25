El examen teórico del carnet de conducir se suspende más que nunca: el 50% de aspirantes no aprueban, la cifra más alta desde 2019

¿A qué se debe este incremento de los suspensos que se da de forma generalizada en toda España? Por partes: según las autoescuelas, el descenso de aprobados en la parte teórica se debe a que "la gente cada vez pisa menos la autoescuela". Un segundo factor importante tiene que ver con los problemas de comprensión lectora: las dificultades que detectan las escuelas e institutos se reflejan también en las autoescuelas y en el examen para sacarse el carnet de conducir.
| etiquetas: examen , carnet , conducir , suspende
los "viejos" siempre dicen lo mismo de las nuevas generaciones pero es que creo ahora es un problema serio.
La otra que he fallado la 18 que he puesto el descanso cada 5 horas (lo de ingerir alimentos para la monotonía me suena bastante raro)
En las 5 o 6 noticias que he entrado en los últimos 10' no faltó su zurullo en ninguna de ellas.
Negativo, reporte por insultar en este caso y al siguiente.
Gente así debería estar cuchando patatas
www.meneame.net/story/estudiantes-estados-unidos-obtuvieron-peores-cal
Inmigracion, redes "sociales", drogas, ...
Eso pasa porque avanzan de curso con asignaturas suspendidas a sus espaldas. Al final, sus títulos son regalados con media docena de tapas de yogüres.
Pero entre los aspirantes que suspenden la teórica también hay un elevado porcentaje de alumnos que sí se han matriculado en una autoescula. "Se debe a que cada vez hay más gente que se
… » ver todo el comentario
En las autoescuelas te dan las preguntas que van a salir, solo tienes que machacar una y otra vez, una y otra vez. Y cuando en los test de la autoescuela tienes 0 fallos o a los sumo 1, te vas al examen preparado.
Te tenian que quitar la custodia, por irresponsable. Haberte comprado un perro, no te jode