Ex políticos de PSOE y PP, y un vicepresidente ultraderechista en el patronato de la Universidad Nebrija

“El Patronato y el Consejo Rector son órganos colegiados formados por personalidades de reconocido prestigio académico y profesional, con importantes responsabilidades que aportan lo mejor de su conocimiento y experiencia para acercar la Universidad Nebrija a la sociedad”. También sus contactos, faltaría añadir en la web de la sociedad mercantil UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA (UNIVERSITAS NEBRISSENSIS, S.A.), cuyos principales accionistas son Gessellschaft Zur Universitaren Forschung, Iris de Paz Cuan, S.L. y Jovellanos Cartera, S.L.