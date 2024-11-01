Josephine Guilbeau — oficial retirada de inteligencia antiterrorista del Ejército de EE. UU. con 17 años de servicio y destinos en la DIA, ODNI, NSA y DHS — pronuncia un discurso sobre el ataque del 28 de febrero de 2026 con 3 misiles Tomahawk estadounidenses contra la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh en Minab, Irán, que causó la muerte de al menos 175 personas, la mayoría escolares de entre 7 y 12 años. A fecha de 15 de marzo de 2026, el ataque fue el más mortífero en términos de bajas civiles en la guerra en curso. Guilbeau aplica
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En este vídeo, Josephine Guilbeau, una exoficial de inteligencia del Ejército de los Estados Unidos con 17 años de experiencia, denuncia un ataque con misiles Tomahawk contra una escuela primaria en Minab, Irán.
Estos son los puntos clave de su declaración:
Contexto y Experiencia de la Oficial
Perfil de la autora: Josephine Guilbeau explica que ha trabajado para la DIA, la NSA y el DHS, y que ha sido oficial de contraterrorismo.
Definición de terrorismo: Utiliza la definición… » ver todo el comentario