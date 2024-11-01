Ex oficial de de inteligencia Josephine Guilbeau, acerca del ataque a la escuela en Minab Irán [ENG]  

Josephine Guilbeau — oficial retirada de inteligencia antiterrorista del Ejército de EE. UU. con 17 años de servicio y destinos en la DIA, ODNI, NSA y DHS — pronuncia un discurso sobre el ataque del 28 de febrero de 2026 con 3 misiles Tomahawk estadounidenses contra la escuela primaria femenina Shajareh Tayyebeh en Minab, Irán, que causó la muerte de al menos 175 personas, la mayoría escolares de entre 7 y 12 años. A fecha de 15 de marzo de 2026, el ataque fue el más mortífero en términos de bajas civiles en la guerra en curso. Guilbeau aplica