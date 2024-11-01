edición general
El ex marine Brian McGinnis fue desalojado del Senado tras un estallido contra la guerra de Irán [Eng]

Un ex marine estadounidense fue desalojado de una audiencia en el Senado en Washington después de interrumpir los procedimientos para expresar su oposición a una posible guerra con Irán. Brian McGinnis se puso de pie durante una audiencia del subcomité de Servicios Armados del Senado y dijo que muchos estadounidenses no querían que Estados Unidos entrara en otro conflicto en el Medio Oriente.

efectogamonal #1 efectogamonal *
Le parten la mano durante el forcejeo y ni se inmuta el tio, de lo encabronao que está con la situación que está viviendo en su país y no es para menos {0x1f525}

Aquí el Video para los que tengan Twitter
joffer #3 joffer
#1 tiene huevos
efectogamonal #4 efectogamonal *
#3 Se le oye gritar FREE PALESTINE!! en el seno del puto congreso de los Esclavos Unidos, ahí es nada, deberían de haberle besado el culo en lugar de romperle la mano, but...

This is America {0x1f525}
comadrejo #2 comadrejo
Al final el agente naranja se va a ganar el premio nobel de la guerra. :troll: :troll:
