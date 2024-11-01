El ex marine Brian McGinnis fue desalojado del Senado tras un estallido contra la guerra de Irán [Eng]

Un ex marine estadounidense fue desalojado de una audiencia en el Senado en Washington después de interrumpir los procedimientos para expresar su oposición a una posible guerra con Irán. Brian McGinnis se puso de pie durante una audiencia del subcomité de Servicios Armados del Senado y dijo que muchos estadounidenses no querían que Estados Unidos entrara en otro conflicto en el Medio Oriente.