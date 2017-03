Ex gimnasta rítmica de EE.UU habla sobre el alcance 'devastador' del abuso sexual (EN)

Jessica Howard, alegó que tenía 15 años cuando el médico del equipo, Larry Nassar, abusó sexualmente de ella hace casi 18 años. En un ensayo en The New York Times, Howard, que fue campeona de gimnasia rítmica 1999-2001, arremetió contra el órgano rector nacional del deporte por no hacer lo suficiente para proteger a las atletas. “La tolerancia institucional y la inclinación a mirar hacia otro lado crean una cultura propicia para el abuso sexual - para las gimnastas de todos los niveles”. Más de 80 personas han presentado cargos contra Nassar.