El ex director del Observatorio Vaticano calcula cómo mejorar la posibilidad de contacto con extraterrestres

Quizá, la mejor manera de contactar con una civilización extraterrestre sería cambiar los programas SETI de manera que buscara «vías de mensaje alternativas». Esta es una sugerencia práctica que firma el jesuita José Gabriel Funes, astrónomo y ex director del Observatorio Vaticano. Y no lo hace en cualquier sitio, sino en el último número del International Journal of Astrobiology, editado por la Universidad de Cambridge. Los programas SETI son aquellos que buscan vida inteligente, y el primero fue inaugurado por la NASA en los años 70.