Evolución del tamaño de la población por países en Europa los próximos años
Gráfico de los principales países europeos, como Francia, Alemania, Italia, Bélgica, España, Holanda, dónde se puede fer que muchos comienzan a perder población
actualidad
10 comentarios
relacionadas
#1
NPCmasacrado
Los países del sur de europa perdiendo población por el cambio climático en 3, 2,1...
1
K
34
#7
Verdaderofalso
#1
viendo las temperaturas de los del norte tampoco me iría muy lejos
0
K
20
#8
Cehona
#1
La España vaciada, más vaciada con los incendios.
Y Dora la exploradora diciendo en su última homilía, que cada año, la inmigración masiva e irregular aumenta a través de nuestras costas y aeropuertos, mientras se agrava la falta de nacimientos y vemos cómo la población envejece.
0
K
15
#9
Borgiano
#8
La culpa de la caída demográfica en España es de Ayuso... me lo temía
0
K
8
#10
Cehona
#9
La culpa de la bajada de la natalidad, claramente tiene más condicionantes; que el discurso de alguien que vive gratis en dos áticos de 10 habitaciones.
Claramente alejada de su realidad paralela.
0
K
15
#4
NPCmasacrado
Fin de la burbuja inmobiliaria!!!!!!
1
K
28
#3
Dragstat
España ya debería estar pegada a la barra de 50 millones y según el gráfico la población debería haber empezado a descender y no hace más que aumentar. Empieza mal con la predicción.
0
K
20
#2
Feliberto
Pero si la población está creciendo a todo ritmo, igual tendrian que poner que es la evolución de la población nativa, pero población total, va como un cohete
0
K
10
#5
mecha
¿Por el cambio climático? No te creas, es que la gente no quiere hacer nacer a sus propias proles en la pobreza, en la precariedad y en la fraudulenta explotación capitalista y monárquica.
0
K
7
#6
encurtido
*
Es una mierda de predicción.
España en los 90s se suponía que iba a perder población porque había una tasa inferior a 2 hijos por mujer, pues desde el 2000 hasta ahora es uno de los países occidentales con mayor incremento poblacional (más del 20%). La predicción de descenso sostenido a partir del año que viene no hay por donde cogerla.
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
