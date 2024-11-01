Evo Morales arremete contra la inminente llegada del Rey Felipe VI a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales criticó este domingo la posible visita del rey Felipe VI al país suramericano para la investidura del mandatario electo, Rodrigo Paz Pereira, y consideró que el monarca llegará para "reconocer al primer presidente español", en alusión a que Paz nació en España por el exilio de sus padres. "Yo no comparto con monarquías, se respeta su monarquía en España, pero que no traigan monarquía a Bolivia, a Latinoamérica. Esa llamada Cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica debería eliminarse", manifestó.