edición general
5 meneos
14 clics

Evo Morales arremete contra la inminente llegada del Rey Felipe VI a la investidura de Rodrigo Paz en Bolivia

El expresidente de Bolivia Evo Morales criticó este domingo la posible visita del rey Felipe VI al país suramericano para la investidura del mandatario electo, Rodrigo Paz Pereira, y consideró que el monarca llegará para "reconocer al primer presidente español", en alusión a que Paz nació en España por el exilio de sus padres. "Yo no comparto con monarquías, se respeta su monarquía en España, pero que no traigan monarquía a Bolivia, a Latinoamérica. Esa llamada Cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica debería eliminarse", manifestó.

| etiquetas: evo morales , felipe vi , bolivia , rodrigo paz
4 1 1 K 51 actualidad
15 comentarios
4 1 1 K 51 actualidad
Torrezzno #2 Torrezzno
Fenomenal me parece. Lo mismo tendríamos que hacer nosotros con esos vividores. Para cuando un referéndum Pedro?
1 K 26
#11 Katos
#2 pero tu quien piensas que es el PSOE??
0 K 9
javierchiclana #5 javierchiclana
Si el Jefe del Estado de España asiste es porque lo ha invitado el presidente electo... no tiene buen perder Evo.
1 K 24
#13 Katos
#5 es que no si quiera se ha presentado
0 K 9
themarquesito #8 themarquesito
Curiosamente, en Bolivia hay una peculiar monarquía
www.casarealafroboliviana.org/fundamentos-juridicos.html
0 K 20
#7 BoosterFelix
#6 Pero eso tiene truco. Si Juan Carlos I era inviolable, entonces lo que hiciera no era delito.
1 K 17
Macnulti_reencarnado #10 Macnulti_reencarnado
#7 pues a disfrutar lo votado.
0 K 7
#12 Katos
#_3 le pillaron con una menor
0 K 9
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Al menda este lo meten a la cárcel o como está el tema?
0 K 7
#4 BoosterFelix
#3 No deberías desear la cárcel a exjefes de Estado ajenos si no la deseas para tus Juan Carlos I.
2 K 8
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#4 yo la deseo para TODO aquel que cometa un delito.
0 K 7
Olepoint #9 Olepoint *
A Evo Morales hay que escucharle, lo han atacado por todos los lados solo por una cosa, porque Chile es rico en Lítio, y Evo trata que la riqueza se quede para los chilenos, y por eso lo han atacado por todos los lados los medios de descomunicación en manos de aquellos que sueñan con quitarle el lítio a sus verdaderos dueños, el pueblo de Chile.


Suerte, Evo, la vas a necesitar.
2 K 4
#14 Katos
#9 evo dejo la política de facto desde el golpe de estado de Janine añez y posteriormente con el gobierno de Luis Arce.
. Es como si Leguina prooesta por el gobiernos e o Sánchez.
. Ridículo y absurdo
0 K 9
javierchiclana #15 javierchiclana
#9 ¿Chile? xD
0 K 15

menéame