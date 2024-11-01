Evacúan a Milei y a su hermana de un acto electoral ante el lanzamiento de objetos contra su comitiva en Buenos Aires

El presidente argentino y su hermana, Karina Milei, participaban en un acto de campaña en la localidad de Lomas de Zamora cuando comenzaron a recibir insultos y lanzamientos de objetos, ante lo que fueron evacuados. El Gobierno de Javier Milei lleva varios días afectado por el escándalo de los presuntos sobornos que salpicarían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, hermano del expresidente argentino.