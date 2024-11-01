edición general
Evacúan a Milei y a su hermana de un acto electoral ante el lanzamiento de objetos contra su comitiva en Buenos Aires

El presidente argentino y su hermana, Karina Milei, participaban en un acto de campaña en la localidad de Lomas de Zamora cuando comenzaron a recibir insultos y lanzamientos de objetos, ante lo que fueron evacuados. El Gobierno de Javier Milei lleva varios días afectado por el escándalo de los presuntos sobornos que salpicarían a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su mano derecha, Eduardo “Lule” Menem, hermano del expresidente argentino.

Kantinero #6 Kantinero
Que no lo evacúen con medios públicos , a este que dice las baldosas de la calle le escupen socialismo, que se largue por sus privados medios
fareway #5 fareway
Varsavsky aplaudía los insultos a Sánchez. ¿Hace lo propio con el desequilibrado de Milei?
mente_en_desarrollo #7 mente_en_desarrollo
#5 ¿Qué importa lo que diga alguien irrelevante?
#3 Suleiman
A este no le cantan Milei hijo de puta?
valandildeandunie #9 valandildeandunie
Anda, si ha huido también Espert, ese que amenazó a los diputados de izquierdas con darles "cárcel o bala".

Pues parece que quienes están corriendo no son los zurdos y la gente normal de Argentina está despertando.

Que a la próxima no huyan en coche, sino en helicóptero para no perder las buenas costumbres.
Magog #11 Magog
Cuando calientas el ambiente no sabes de donde van a caer las hostias, pueden caer del tuyo, pueden caer del de otro... por eso está gente es tan jodidamejte peligrosa, la inestabilidad social que generan, creyendo que las hostias solo van a caer de su lado, es un gran error.
Los discursos radicales generan ciudadanos radicales, y al final, el que puede terminar en la bañera de sangre, es el que lo ha instigado, como ya paso
Connect #1 Connect
Otro como a Pedro Sánchez que también le insultan. El mundo está virando a un fascismo que da asco. No hay respeto ni por los presidentes de un país.
#2 Queiron
#1 Sí. Pero éste le van a joder los suyos propios.
Duke00 #4 Duke00
#1 Sí, claro, igualito, oye...
valandildeandunie #10 valandildeandunie
#1 Cuando un jefazo del Gobierno diga que lo único que les espera a los diputados de la oposición que les espera "cárcel o bala" a lo mejor los adultos te dejamos entrar en la conversación.
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
Momento "de la Rúa"
