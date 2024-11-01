Euskadi gestionará las prestaciones no contributivas y los subsidios por desempleo desde el 1 de enero de 2027 El Gobierno de Euskadi gestionará los subsidios por desempleo, las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social y el Seguro Escolar desde el próximo 1 de enero de 2027, mientras que asumirá las labores de Salvamento Marítimo a partir del 1 de octubre de este año, según ha anunciado este viernes la portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena.