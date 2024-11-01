edición general
11 meneos
67 clics
Eurovisión y su futuro, en jaque tras la decisión de RTVE: la participación de Israel amenaza su existencia

Eurovisión y su futuro, en jaque tras la decisión de RTVE: la participación de Israel amenaza su existencia

Análisis de la trascendencia de la decisión de RTVE de condicionar la participación de España en Eurovisión 2026 a la expulsión de Israel, y las dos salidas que tiene la Unión Europea de Radiodifusión

| etiquetas: eurovisión , uer , festival , rtve , kan , boicot , genocidio
9 2 0 K 140 actualidad
16 comentarios
9 2 0 K 140 actualidad
karakol #6 karakol
Irlanda, Países Bajos, Eslovenia, Islandia y ahora España.

Otro boicot de alguno de los otros Big Five, Francia sería el más probable porque los otros está complicado, sería la puntilla para el festival y la más que probable expulsión de los sionistas.

Sí, un festival de la canción es una mierda comparada con el genocidio perpetrado por las ratas asesinas, al igual que su participación en competiciones deportivas europeas o cualquier otra cosa, pero cada gesto cuenta. Hay que recordar que hasta no hace nada la impunidad de los genocidas era absoluta y ahora hay una respuesta, tímida, pero creciente.
2 K 50
ipanies #1 ipanies
... Y qué hacían en vuestros países mientras se perpetraba el genocidio palestino?!?!?!
Pues hubo unas grandes discusiones y fuertes presiones para que Israel no participase en Eurovision!!!!!!
Ohhhh, la historia os recordará como grandes valientes. ¬¬
4 K 34
javibaz #11 javibaz
#1 Eso lo harán en el tuyo, en el mío se les intenta sacar de los eventos culturales en los que blanquean se genocidio.
1 K 25
Cehona #3 Cehona
Fácil, con el poder económico que tiene Israel y los 20€ que puso Ester Muñoz, pueden sufragarlo perfectamente.
1 K 27
#10 JanSolo
Vamos tardísimo en poner freno a este genocidio. Yo creo que debemos ser más contundentes para compensarlo.
1 K 21
#2 Perrota
Algo bueno podría tener este desastre.
1 K 20
mariKarmo #5 mariKarmo
Me suena que hay 6 países más que han adoptado la misma postura
0 K 16
Machakasaurio #7 Machakasaurio
#5 podríamos montar nuestro propio programa de cancioncilla, sin genocidas está vez.
..
0 K 7
CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
y todo por una tribu criminal no europea
0 K 8
Noeschachi #16 Noeschachi
#9 Casi todo el gobierno actual de Israel es (como siempre) una panda de ashkenazies. Bien de europeos
0 K 11
Alt126 #8 Alt126
Y echarlos de la UER no? Sólo que se aparten del certamen público, pero en privado que allí sigan... hay que joderse.
Si es que hay pruebas de que no cumplen los mínimos de la UER (certamen de Eurovisión a parte), lo que tendrían que hacer es echarlos totalmente de la organización. Sólo evitar que participen en una actividad es una gilipollez.
0 K 6
#12 Cuchifrito
#8 Antes nos echan a nosotros y a los otros que han amenazado con no ir, pero bienvenido sea.
0 K 10
#4 higlewit
No me lo creo. Es un farol. España no es nada sin eurovisión.
0 K 6
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#4 Pero si no nos comemos una rosca y nos cuesta casi un millon de euros.
0 K 20
Noeschachi #15 Noeschachi
#4 Eurovisión nos trajo la constitución y el 600
0 K 11

menéame