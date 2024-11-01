Eurovisión y su futuro, en jaque tras la decisión de RTVE: la participación de Israel amenaza su existencia

Análisis de la trascendencia de la decisión de RTVE de condicionar la participación de España en Eurovisión 2026 a la expulsión de Israel, y las dos salidas que tiene la Unión Europea de Radiodifusión
| etiquetas: eurovisión , uer , festival , rtve , kan , boicot , genocidio
Otro boicot de alguno de los otros Big Five, Francia sería el más probable porque los otros está complicado, sería la puntilla para el festival y la más que probable expulsión de los sionistas.
Sí, un festival de la canción es una mierda comparada con el genocidio perpetrado por las ratas asesinas, al igual que su participación en competiciones deportivas europeas o cualquier otra cosa, pero cada gesto cuenta. Hay que recordar que hasta no hace nada la impunidad de los genocidas era absoluta y ahora hay una respuesta, tímida, pero creciente.
Pues hubo unas grandes discusiones y fuertes presiones para que Israel no participase en Eurovision!!!!!!
Ohhhh, la historia os recordará como grandes valientes.
No hay mucho más que decir...
..
Si es que hay pruebas de que no cumplen los mínimos de la UER (certamen de Eurovisión a parte), lo que tendrían que hacer es echarlos totalmente de la organización. Sólo evitar que participen en una actividad es una gilipollez.