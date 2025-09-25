·
10
meneos
9
clics
Eurovisión adelanta a noviembre la reunión donde va a decidir si Israel participa o no en el festival
La Unión Europea de Radiodifusión organizará una sesión extraordinaria de su Asamblea General para que los miembros voten
eurovisión
,
israel
8
2
0
122
actualidad
7 comentarios
#1
Bolgo
Mi miembro vota no
2
41
#2
Veo
#1
Hay que votar con la cabeza!!
0
#3
vilgeits
#2
Pero con la de arriba!!
1
#7
Antipalancas21
#3
Algunos no tienen ninguna de las dos para votar.
0
#4
Pertinax
#2
La de la miniatura está haciendo el símbolo de mis cojones morenos, que también han decidido que No.
1
#5
La_patata_española
*
Que hagan dos. Eurovisión con España, Irlanda, Países Bajos... ; y Genocidavisión con Israel, Alemania y sus amigos. Y luego una gran final entre ambos en la que el finalista de Genocidavisión ejecute públicamente al que haya ganado Eurovisión.
Yo creo que lo petan en audiencias y no se pierden participantes.
Edito: me hace mucha gracia la importancia que se dan con lo de "
nunca antes había enfrentado una situación tan divisiva como esta
" y lo de reunirse en noviembre. ¡Oh, me voy a tener que levantar temprano ese día!.
1
#6
DayOfTheTentacle
Suena como si fueran a discutir de política y derechos humanos pero se tratará de dinero, como siempre.
Si echan a Israel no habrá bots gastando millones para que Israel tenga votos...
0
