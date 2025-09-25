edición general
Eurovisión adelanta a noviembre la reunión donde va a decidir si Israel participa o no en el festival

La Unión Europea de Radiodifusión organizará una sesión extraordinaria de su Asamblea General para que los miembros voten

Bolgo #1 Bolgo
Mi miembro vota no
2
Veo #2 Veo
#1 Hay que votar con la cabeza!!
0
vilgeits #3 vilgeits
#2 Pero con la de arriba!!
1
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#3 Algunos no tienen ninguna de las dos para votar.
0
Pertinax #4 Pertinax
#2 La de la miniatura está haciendo el símbolo de mis cojones morenos, que también han decidido que No.
1
La_patata_española #5 La_patata_española *
Que hagan dos. Eurovisión con España, Irlanda, Países Bajos... ; y Genocidavisión con Israel, Alemania y sus amigos. Y luego una gran final entre ambos en la que el finalista de Genocidavisión ejecute públicamente al que haya ganado Eurovisión.

Yo creo que lo petan en audiencias y no se pierden participantes.

Edito: me hace mucha gracia la importancia que se dan con lo de "nunca antes había enfrentado una situación tan divisiva como esta" y lo de reunirse en noviembre. ¡Oh, me voy a tener que levantar temprano ese día!.
1
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Suena como si fueran a discutir de política y derechos humanos pero se tratará de dinero, como siempre.

Si echan a Israel no habrá bots gastando millones para que Israel tenga votos...
0

